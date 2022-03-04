Туреччина докладе всіх зусиль, щоб зупинити війну в Україні — голова МЗС Туреччини

Турецька сторона є тією рідкісною політичною силою, яка може проводити діалог з обома сторонами конфлікту, впевнений Чавушоглу.

Наразі Туреччина намагається організувати зустріч керівників МЗС Росії та України в Анталії. Кулеба та Лавров пообіцяли приїхати, повідомив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

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"Дуже важливо, щоб гуманітарні коридори були відкриті, але ми й надалі робитимемо все можливе, щоб запобігти подальшому продовженню цієї війни", — сказав Чавушоглу.

Відповідні заяви Мевлют Чавушоглу зробив після зустрічі керівників МЗС країн НАТО із Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Президент України Володимир Зеленський та голова МЗС Дмитро Кулеба збираються незабаром прибути до Анталії, де незабаром має відбутися дипломатичний форум, на якому будуть присутні голови багатьох держав, міністри, дипломати, представники ділового світу.

"Ми з Лавровим учора переписувалися, спілкуємося не лише телефоном, оскільки всі зайняті, він ще раз підтвердив, що приїде до Анталії", — уточнив Чавушоглу.

Раніше Фокус повідомляв, що Туреччина використовує свої повноваження, щоб закрити протоки Босфор та Дарданелли для військових кораблів РФ. Президент Туреччини Реджеп Ердоган раніше заявляв, що Анкара не може обирати між Росією та Україною на тлі загострення війни на сході України.