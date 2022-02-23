Туреччина не може обирати між Росією та Україною, — Ердоган

Глава Туреччини стверджує, що робитиме такі кроки, які не шкодитимуть українсько-турецьким і російсько-турецьким відносинам.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Анкара не може обирати між Росією та Україною на тлі загострення війни на сході України та визнання Москвою "Л/ДНР". Анкара продовжуватиме співпрацю з обома країнами. За його словами, Туреччина виступає за мирне врегулювання конфлікту між двома країнами. Про це глава Туреччини Реджеп Ердоган заявив журналістам, повідомляє міжнародне інформаційне агентство Anadolu.

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"Ми націлені на такі кроки, які вирішили б питання, не завдаючи шкоди зв'язкам із цими країнами", — сказав Ердоган.

За словами турецького президента, Анкара робитиме кроки з вирішення ситуації, які не шкодитимуть українсько-турецьким і російсько-турецьким відносинам. Крім того, Туреччина націлена на відновлення переговорів між Києвом і Москвою. Ердоган додав, що Анкара уважно відстежує ситуацію в Україні та готова допомогти у вирішенні конфлікту між Росією та Україною дипломатичним шляхом.

"Ми не визнаємо жодної ініціативи, що суперечать Мінським домовленостям. При цьому готові зробити все, що від нас залежить для вирішення кризи шляхом дипломатії та діалогу, аби не допустити подальшого нагнітання ситуації", — заявив президент Туреччини.

При цьому турецький лідер заявив, що ніхто з лідерів країн НАТО не вдався до серйозних дій для зупинення Росії в ескалації військових дій в Україні.

"Думаю, що блоку НАТО потрібно нарешті визначити чітку позицію, зробити все необхідне. А то всі тільки й роблять, що кажуть, а реальних кроків немає", — додав Ердоган.

Реджеп Ердоган повідомив, що збирається зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, а також проводитиме з ним телефонні розмови та сподівається на позитивні підсумки.

Нагадаємо, 22 лютого Туреччина засудила дії Кремля за визнанням "Л/ДНР". У турецькому МЗС вважають, що це суперечить Мінським домовленостям і порушує територіальну цілісність і суверенітет України. У дипломатичному відомстві повідомили, що рішення Росії про визнання територій ОРДЛО вважають неприйнятним і заперечують його.

Раніше, 21 лютого Володимир Путін підписав укази про визнання "Л/ДНР". Президент РФ заявив, що ситуація на Донбасі набула критичного характеру, тому він ухвалив рішення визнати "республіки". Крім того, Путін підписав укази про співпрацю Росії з "ДНР" та "ЛНР".