Вважаємо рішення неприйнятним та осуджуємо його: Туреччина про визнання Росією "Л/ДНР"

У дипломатичному відомстві закликали сторони не забувати про повагу до міжнародного права.

Туреччина слідом за низкою країн засудила визнання Росією "Л/ДНР". У МЗС Туреччини вважають, що це суперечить Мінським домовленостям і явно порушує суверенітет та територіальну цілісність України, кажуть у прес-службі відомства.

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У Міністерстві закордонних справ Туреччини повідомили, що вважають таке рішення неприйнятним та відкидають його.

"Рішення Російської Федерації про визнання так званих Донецької та Луганської республік є порушенням Мінських домовленостей, а також порушенням політичної єдності, суверенітету та територіальної цілісності України. Ми вважаємо це рішення Росії неприйнятним та відкидаємо його", – йдеться в тексті заяви.

У МЗС Туреччини наголосили, що наполягають на територіальній цілісності України та закликали всі сторони "використовувати здоровий глузд і повагу до міжнародного права".

Після того, як глава Кремля Володимир Путін заявив про визнання Росією "Л/ДНР", МЗС Туреччини рекомендувало своїм громадянам залишити східні регіони України.

Як відомо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР".

Низка країн засудила таке рішення Москви, а в Євросоюзі заявили про нові санкції проти Росії.