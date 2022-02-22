Считаем решение неприемлимым и осуждаем его: Турция о признании Россией "Л/ДНР"

В дипломатическом ведомстве призвали стороны не забывать об уважении к международному праву.

Турция вслед за рядом стран осудила признание Россией "Л/ДНР". В МИД Турции считают, что это противоречит Минским договоренностям и явно нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, говорят в пресс-службе ведомства.

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В Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что считают такое решение неприемлемым и отвергают его.

"Решение Российской Федерации о признании так называемых Донецкой и Луганской республик является нарушением Минских договоренностей, а также нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы считаем это решение России неприемлемым и отвергаем его", – говорится в тексте заявления.

В МИД Турции подчеркнули, что настаивают на территориальной целостности Украины и призвали все стороны "использовать здравый смысл и уважение к международному праву".

После того, как глава Кремля Владимир Путин заявил о признании Россией "Л/ДНР", МИД Турции рекомендовало своим гражданам покинуть восточные регионы Украины.

Как известно, 21 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение признать независимость "ЛНР" и "ДНР".

Ряд стран осудил такое решение Москвы, а в Евросоюзе заявили о новых санкциях против России.