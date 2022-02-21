"Нарушение Минских соглашений": ЕС ответит России санкциями на признание "Л/ДНР"

Главы Еврокомиссии и Европейского совета пообещали применить ограничения в отношении "причастных к этому незаконному акту".

Евросоюз введет санкции в отношении России из-за решения руководства государства признать независимость "ДНР" и "ЛНР", принятое сегодня президентом РФ Владимиром Путиным по итогам внеочередного заседания Совета безопасности. Об этом говорится в заявлении председателей Европейской комиссии и Европейского совета Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля, обнародованном в понедельник, 21 февраля.

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"Этот шаг (признание независимости "республик") является грубым нарушением международного права, а также Минских соглашений. (Европейский) Союз отреагирует санкциями против причастных к этому незаконному акту", — заявили представители европейского руководства.

Помимо этого фон дер Ляйен и Мишель заверили, что ЕС поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, в минувший вторник, 15 февраля, во время заседания Государственной думы 351 депутат проголосовал за направление обращения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. 21 февраля российский лидер провел заседание Совета безопасности. По его итогам вечером того же дня в присутствии глав оккупационных администраций "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника Путин подписал указы о признании независимости "республик".

В свою очередь Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. По его итогам ожидается брифинг и обращение главы украинского государства.

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило в понедельник, что страны Евросоюза пока не договорились, какие именно санкции будут введены в отношении РФ за признание "Л/ДНР".

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