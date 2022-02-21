Главари "ЛДНР" обратились к Путину с просьбой признать их "независимость" (видео)

В ходе обращения боевики попросили президента РФ не только признать их "независимость", но и начать "сотрудничество в сфере обороны".

21 февраля главари российских прокси "ЛДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой "признать независимость республик с вытекающим сотрудничеством в оборонной сфере". Видео с обращениями Пасечника и Пушилина появились в телеграмм-каналах "МИД" "ЛНР" и "ДНР".

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"От имени всего народа "ДНР" просим вас признать республику как независимое демократическое государство", — идется в заявлении главы террористов Дениса Пушилина.

Также Пушилин попросил у Владимира Путина рассмотреть возможность заключения договора "О дружбе и сотрудничестве" между "ДНР" и РФ, "предусмотрев сотрудничество в сфере обороны".

Сразу же после публикации обращения Пушилина "МИД "ЛНР" также опубликовал обращение своего главы к Путину. В видео Леонид Пасечник обращается к президенту России с аналогичной просьбой:

"С целью недопущения массовой гибели мирного населения республики, 300 тысяч из которых — граждане России, просим признать суверенитет и независимость "ЛНР", — лидер оккупационной администрации Пасечник.

Глава т.н. "ЛНР" аналогично Пушилину попросил у Путина "возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между "ЛНР" и РФ".

21 февраля в Министерстве обороны Украины озвучили возможные сценарии российской агрессии. Как заявил министр Алексей Резников, уровень угрозы со стороны РФ остается высоким. Фокус ранее писал о том, что на Украину нацелены 75% войск России. Как сообщает издание CNN, в 60 км от украинской границы дислоцированы 120 батальонных тактических групп.

Из-за обстрелов со стороны боевиков Нацполиция приняла решение продлить усиленный режим работы до 26 февраля. Около 2 тысяч полицейских охраняют украинские объекты критической инфраструктуры.