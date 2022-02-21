В Украине продлили усиленный режим службы Нацполиции до 26 февраля (видео)

Предшествовало такому решению усиление обстрелов со стороны боевиков, в результате чего зафиксирована смерть двух человек. Также есть пострадавшие.

За прошедшие выходные 19-20 февраля, в результате обстрелов погибли двое украинских защитников, 7 военных получили ранения. Пророссийские боевики совершили обстрелы около 32 населенных пунктов, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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21 февраля правоохранители информируют, что из-за обстрелов российских оккупантов повреждены дома и объекты инфраструктуры, пострадало более 30 зданий. Незаконные вооруженные формирования вели огонь вблизи Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Светлодарска и Зализного. Пострадали села и поселки, такие как Старогнатовка, Гранитное, Луганское, Новогнатовка, Нью-Йорк, Новогригорьевка, Опытное, Пески, Богдановка, Мемрик, Павлополь, Новотроицкое, Зайцево и Шумы.

Кроме того, Красногоровка вторые сутки подряд остается без света, тепла и воды, наблюдаются перебои со связью. В Марьинке повреждены линии электропередач. Военно-гражданская администрация, ГСЧС и полиция организовали пункты обогрева на базе школы, где можно получить помощь и зарядить мобильные телефоны. Школьников перевели на дистанционное обучение.

21 февраля глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил о том, что усиленный режим службы продлен до 26 февраля. Клименко акцентировал, что сейчас наблюдается сложный активный период гибридной войны.

По словам главы Нацполиции, правоохранители совместно с Национальной гвардией усилили пропускной режим и охрану на территории Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Кроме того, около 2 тысяч полицейских охраняют 245 украинских объектов критической инфраструктуры.

Игорь Клименко добавил, что благодаря усиленному режиму службы в Украине на прошлой неделе уровень преступности снизился на 15%.

21 февраля стало известно, что ФСБ России заявила о "попадании из Украины снаряда" в погранпункт в Ростовской области. Российские СМИ опубликовали кадры якобы падения боеприпаса в одноэтажное строение в поле, вокруг которого нет никакой инфраструктуры. Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал обвинение России. По его словам, украинская сторона не ведет обстрелы и не имеет к ним никакого отношения.

Также 21 февраля Министерство обороны Украины озвучило сценарии российской агрессии. По словам министра Алексея Резникова, уровень угрозы остается высоким.