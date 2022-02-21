ФСБ РФ заявила о "попадании из Украины" снаряда в их погранпункт в Ростовской области (видео)

РосСМИ представили кадры якобы попадания боеприпаса. На них видно разрушенное одноэтажное строение в поле, под развалинами которого виден чистый и целый флаг России. Здание стоит в окружении деревьев, другой инфраструктуры поблизости нет.

Пограничная служба ФСБ РФ по Ростовской области сообщила о попадании снаряда в пункт ведомства утром 21 февраля. Об этом пишет российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-центр ФСБ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Снаряд неустановленного образца, по информации российской стороны, выпустили в 9:50. Боеприпас"полностью разрушил место несения службы пограничных нарядов", говорят в ФСБ.

Пункт расположен на удалении около 150 метров от границы РФ и Украины, пострадавших в результате инцидента нет, к месту отправили саперов, утверждают в ФСБ.

Пресс-центр ведомства опубликовал кадры с места "обстрела".

[ + – ] Погранпункт ФСБ "обстреляли"

На видео можно разглядеть разрушенное одноэтажное строение в окружении деревьев. Другой инфраструктуры поблизости нет, под развалинами виден чистый и целый российский флаг.

Источник российского агентства РБК уточнил, что инцидент произошел у хутора Щербаково на мариупольском направлении. Границу в этом месте контролируют террористы "ДНР", подчеркнул собеседник.

[ + – ] Погранпункт ФСБ расположен в поле

Обстрел погранпункта ФСБ: реакция Украины

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал обвинение РФ в обстреле погранпункта в Ростовской области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ), по его словам, не ведут эти обстрелы и к ним не имеют никакого отношения.

[ + – ] Данилов заявил, что ВСУ не обстреливали погранпункт ФСБ

"Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они могут фантазировать сколько угодно. Они могут делать что угодно и мы к этому готовы, к этому готов мир. Желание России спровоцировать нас на активные действия не выйдет", – сказал Данилов.

Обвинения РФ в обстрелах Ростовской области

Отметим, что это не первое сообщение в росСМИ об обстреле в Ростовской области. "РИА Новости" 19 февраля 2022 года писало о разорвавшемся снаряде в Тарасовском районе, который находится на расстоянии одного километра от границы с Украиной. Такое же сообщение росСМИ распространили 1 августа 2014 года, в новостях совпадало расстояние к жилым домам от эпицентра взрыва.

Следком РФ 19 февраля обвинил ВСУ в обстреле территории Ростовской области. В Ведомстве говорили, что "неизвестные лица использовали реактивную систему залпового огня". Глава МИД Дмитрий Кулеба отверг все обвинения в адрес Украины и призвал срочно провести беспристрастное международное расследование.

Из-за сообщений российских СМИ об обстреле в Ростовской области член оборонного комитета Госдумы Виктор Соболев призвал власти РФ ввести войска на Донбасс для "защиты" жителей ОРДЛО. По его словам, Россия должна признать "независимость" так называемых "Л/ДНР".