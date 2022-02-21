ФСБ РФ заявила про "потрапляння з України" снаряда в їхній прикордонний пункт у Ростовській області (відео)

РосЗМІ представили кадри нібито влучення боєприпасу. Там видно зруйновану одноповерхову будівлю в полі, під руїнами якої видно чистий і цілий прапор Росії. Будівля стоїть серед дерев, іншої інфраструктури поблизу немає.

Прикордонна служба ФСБ РФ по Ростовській області повідомила про влучення снаряда в пункт відомства вранці 21 лютого. Про це пише російське агентство РІА Новини з посиланням на пресцентр ФСБ.

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Снаряд невстановленого зразка, за інформацією російської сторони, випустили о 9:50. Боєприпас "повністю зруйнував місце несення служби прикордонних нарядів", кажуть у ФСБ.

Пункт розташований на відстані близько 150 метрів від кордону РФ і України, постраждалих унаслідок інциденту немає, до місця відправили саперів, стверджують у ФСБ.

Пресцентр відомства опублікував кадри з місця обстрілу.

[ + – ] Прикордонний пункт ФСБ "обстріляли"

На відео можна розглянути зруйновану одноповерхову будівлю серед дерев. Іншої інфраструктури поблизу немає, під руїнами видно чистий і цілий російський прапор.

Джерело російського агентства РБК уточнило, що інцидент стався біля хутора Щербакова на маріупольському напрямку. Кордон у цьому місці контролюють терористи "ДНР", наголосив співрозмовник.

[ + – ] Прикордонний пункт ФСБ розташований у полі

Обстріл прикордонного пункту ФСБ: реакція України

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов прокоментував звинувачення РФ в обстрілі прикордонного пункту в Ростовській області.

Збройні сили України (ЗСУ), за його словами, не ведуть ці обстріли та до них не мають жодного стосунку.

[ + – ] Данілов заявив, що ЗСУ не обстрілювали прикордонний пункт ФСБ

"Ми попереджали та зараз попереджаємо, що вони можуть фантазувати скільки завгодно. Вони можуть робити що завгодно, і ми готові до цього, до цього готовий світ. Бажання Росії спровокувати нас на активні дії не вийде", — сказав Данілов.

Звинувачення РФ в обстрілі Ростовської області

Зазначимо, що це не перше повідомлення в росСМІ про обстріл у Ростовській області. РІА Новини 19 лютого 2022 року писало про снаряд, що розірвався в Тарасівському районі, який розташований на відстані одного кілометра від кордону з Україною. Таке ж повідомлення росЗМІ поширили 1 серпня 2014 року, у новинах співпадала відстань до житлових будинків від епіцентру вибуху.

Слідком РФ 19 лютого звинуватив ЗСУ в обстрілі території Ростовської області. У відомстві говорили, що "невідомі особи використали реактивну систему залпового вогню". Глава МЗС Дмитро Кулеба відкинув усі звинувачення на адресу України та закликав терміново провести неупереджене міжнародне розслідування.

Через повідомлення російських ЗМІ про обстріл у Ростовській області член оборонного комітету Держдуми Віктор Соболєв закликав владу РФ ввести війська на Донбас для "захисту" жителів ОРДЛО. За його словами, Росія має визнати "незалежність" так званих "Л/ДНР".