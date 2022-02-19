Росія звинувачує українських військових у обстрілі території Ростовської області (відео)

У зв'язку з подією в Ростовській області депутат Держдуми Віктор Соболєв закликав російську владу ввести війська на Донбас і "захистити" жителів ОРДЛО.

Головне управління Слідчого комітету Російської Федерації висунуло звинувачення на адресу українських військовослужбовців в обстрілі території Ростовської області. У зв'язку з цим, відомство порушило кримінальну справу за фактом обстрілу прикордонної території Ростовської області з боку українських воєнізованих формувань, повідомляє прес-служба СК Росії.

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За словами представників СК, "19 лютого 2022 року в період з 5 до 6 години ранку невідомі особи, перебуваючи на території України, використовуючи реактивну систему залпового вогню", нібито здійснили обстріл прикордонної території Тарасівського району Ростовської області.

На місце інциденту виїхала слідча група, яка оглянула місце пригоди після розмінування території.

Як повідомляють російські ЗМІ, прикордонники РФ зафіксували попадання двох боєприпасів на територію Ростовської області — один із них зруйнував господарську споруду у хуторі Маноцького Тарасівського району. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Тим часом у зв'язку з цією подією депутат Держдуми Віктор Соболєв, який є членом оборонного комітету, закликав владу РФ ввести російські війська на територію Донбасу, щоб "захистити" жителів ОРДЛО, і визнати "незалежність" так званих "ЛДНР".

"Вони нас весь час штовхають на те, щоб ми ввели війська, всіляко провокують. І цей снаряд, обстріли зросли, а ці диверсії на газопроводі та вибух цієї машини", — сказав Соболєв, згадавши фейкові повідомлення про провокації ЗСУ.

Відповідь української сторони

У свою чергу, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба категорично відкинув звинувачення на адресу української сторони і закликав негайно провести "неупереджене міжнародне розслідування інцидентів", про які активно говорять останніми днями російські ЗМІ.

На заяви російської сторони також відреагував головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, який повідомив, що артилерійські підрозділи ООС знаходяться на відстані понад 21 кілометр від лінії розмежування. Тому вся інформація щодо обстрілу території Ростовської області формуваннями ЗСУ є "відвертою брехнею та провокацією".

Раніше повідомлялося, що 19 лютого народні депутати фракції "Слуга народу" та іноземні журналісти потрапили під масивний артилерійський обстріл у районі населеного пункту Новолуганське.

Як повідомляло КП "Компанія "Вода Донбасу", сьогодні, 19 лютого, внаслідок обстрілу насосна станція "Південнодонбаського водопроводу" зазнала пошкоджень. Жителі 44 населених пунктів залишилися без водопостачання.