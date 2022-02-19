Через обстріл 44 населені пункти на Донбасі залишилися без води (список)

Снаряди пошкодили два трансформатори на насосній станції "Південнодонбаського водопроводу". Без водопостачання залишилася Волноваха, Докучаєвськ, Покровськ та низка інших населених пунктів.

Внаслідок обстрілу насосна станція "Південнодонбаського водопроводу" отримала пошкодження. Снаряди пошкодили два трансформатори. Про це повідомляє КП "Компанія "Вода Донбасу".

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Вказується, що через пошкодження трансформаторів зупинено подачу води на чотири фільтрувальні станції, без води залишилися такі населені пункти:

Аннівка, Балаган, Беззаботівка, Білицьке, Білозерське, Благодатне, Ближнє, Вишневе, Водяне, Водянське, Волноваха, Володимирівка, Вугледар, Гірник, Гострий, Григорівка, Добропілля, Докучаєвськ, Желанне, Жовтневе, Зоряне, Іверське, Курахівка, Ластівчине, Лисівка. Миколаївка, Мирноград, Миронівка, Нововодяне, Новогродівка, Новотроїцьке Олександрівка, Олександропіль, Ольгинське, Орлівка, Петрівка, Покровськ, Промінь, Світле, Святогорівка, Селидове, Українка Цукурине, Ясне.

Також у заяві наголошують, що фільтрувальні станції Маріуполя переведені на водопостачання зі Старокримського водосховища. Співробітники комунального підприємства оцінюють пошкодження та визначають фронт відновлювальних робіт.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов попередив, що на Донбасі є великий ризик диверсій. Учора, 18 лютого у центрі окупованого Донецька прогримів вибух. Виявилося, що підірвали автомобіль одного з начальників окупаційних адміністрацій ОРДО.

17 лютого через обстріл окупантів у Станиці Луганської половина будинків залишалася без електроенергії. Також в окупованому Луганську 19 лютого вибухнув газопровід та заправка.