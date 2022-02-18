"Є велика загроза": Данілов попередив про диверсії на окупованому Донбасі (відео)

Перераховуючи можливі провокації, секретар РНБО наголосив на можливому підриві автобусів, у якому вивозитимуть до Ростова евакуйованих з ОРДЛО місцевих жителів.

Україна не звільнятиме Донбас силовим шляхом, проте на непідконтрольних територіях окупанти можуть влаштувати диверсії, у яких звинуватять бійців української армії. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у ході брифінгу, який проходив 18 лютого.

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За його словами, військово-політичне керівництво України не може наполягати на силовому звільненні непідконтрольних територій, щоб не спровокувати масштабні жертви серед цивільних.

Олексій Данілов також зазначив, що він побував на лінії зіткнення із президентом Володимиром Зеленським, ситуація повністю контрольована.

"Війська мотивовані. Жодних варіантів того, що території можуть бути звільнені силовим шляхом, не існує", — продовжив секретар РНБО під час брифінгу.

Крім цього, Олексій Данілов нагадав, що вранці, 17 лютого, російсько-окупаційні війська порушили Мінські угоди, обстрілявши з тяжкого озброєння прифронтові населені пункти.

"За нашими даними, є велика загроза, що представники РФ на окупованих територіях провокуватимуть ті чи інші речі (диверсії — ред.). Робитимуть ті речі, які до наших військових та спецслужб не мають жодного стосунку. Ми не можемо сказати, що вони будуть робити… підривати автобуси, у яких переправлятимуть мешканців до Ростова, або будуть підривати будинки… Нам це не відомо, ми до цього не маємо жодного стосунку", — наголосив секретар РНБО і також спростував інформацію бойовиків про те, що українські спецслужби готували теракт на заводі "Стирол" у Горлівці.

[ + – ] Олексій Данілов попередив про можливі диверсії на Донбасі

Нагадаємо, 18 лютого окупаційна влада Донбасу повідомила про проведення масової евакуації населення в Росію через можливий "наступ ЗСУ".

Вдень 18 лютого в окупованому Донецьку ввімкнули сирену цивільної оборони, яку чули в кількох районах міста. Також повідомлялося, що увечері прогримів потужний вибух у Донецьку. Інцидент стався на паркуванні біля урядової будівлі "ДНР" — вибухнув автомобіль, який належав керівнику "народної міліції" Денису Синенкову.