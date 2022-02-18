"Есть большая угроза": Данилов предупредил о диверсиях на оккупированном Донбассе (видео)

Перечисляя возможные провокации, секретарь СНБО отметил возможный подрыв автобусов, в котором будут вывозить в Ростов эвакуированных из ОРДЛО местных жителей.

Украина не будет освобождать Донбасс силовым путем, однако на неподконтрольных территориях оккупанты могут устроить диверсии, в которых обвинят бойцов украинской армии. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в ходе брифинга, который проходил 18 февраля.

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По его словам, военно-политическое руководство Украины не может отдать приказ на силовое освобождение неподконтрольных территорий, чтобы не спровоцировать масштабные жертвы среди гражданских.

Алексей Данилов также отметил, что он побывал на линии соприкосновения, где он побывал с президентом Владимиром Зеленским, ситуация полностью контролируемая.

"Войска мотивированные. Никаких вариантов того, что территории могут быть освобождены силовым путем, не существует", — продолжил секретарь СНБО в ходе брифинга.

Помимо этого, Алексей Данилов напомнил, что утром, 17 февраля, российско-оккупационные войска нарушили Минские соглашения, обстреляв из тяжелого вооружения прифронтовые населенные пункты.

"По нашим данным, есть большая угроза, что представители РФ на оккупированных территориях будут провоцировать те или иные вещи (диверсии — ред.). Будут делать те вещи, которые к нашим военным и спецслужб не имеют никакого отношения. Мы не можем сказать, что они будут делать… взрывать автобусы, в которых будут переправлять жителей в Ростов, или взрывать дома… Нам это не известно, мы к этому не имеем никакого отношения", — подчеркнул секретарь СНБО и также опроверг информацию боевиков о том, что украинские спецслужбы готовили теракт на заводе "Стирол" в Горловке.

[ + – ] Алексей Данилов предупредил о возможных диверсиях на Донбассе

Напомним, 18 февраля оккупационные власти Донбасса сообщили о проведении массовой эвакуации насееления в Россию из-за возможного "наступления ВСУ".

Днем 18 февраля в оккупированном Донецке включили сирену гражданской обороны, которую слышали в нескольких районах города. Также сообщалось, что вечером прогремел мощный взрыв в Донецке. Инцидент произошел на парковке возле правительственного здания "ДНР" — взорвался автомобиль, который принадлежал руководителю "народной милиции" Денису Синенкову.