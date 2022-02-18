В Донецке включили сирену гражданской обороны (видео)

Сигналы воздушной тревоги прозвучали после объявления об эвакуации жителей "ДНР" на территорию России в Ростовскую область.

18 февраля в оккупированном Донецке заработали сирены гражданской обороны. Это случилось после заявления главы "ДНР" Дениса Пушилина о массовой эвакуации населения в Ростовскую область. По словам главы непризнанной республики Пушилина, эвакуация населения организована "из-за готовности Украины захватить Донбасс".

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Как сообщает издание "Сегодня", местные жители подтвердили, что звук сирен доносился по улицам Донецка. Вслед за непризнанной "ДНР" о массовой эвакуации в Россию объявил глава оккупационной администрации "ЛНР".

Также 18 февраля стало известно, что в Донецк уже подъезжают автобусы для эвакуации населения в Донецкую область. По местным пабликам разослали методички, что необходимо взять с собой. Речь идет о документах, вещах первой необходимости и суточном запасе еды и воды.

Напомним, на территории ОРДЛО о массовой эвакуации заговорили еще 17 февраля, сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Вначале об угрозе со стороны Украины 18 февраля заявил глава непризнанной "ДНР", а некоторое время спустя с заявлением об эвакуации выступил и глава оккупационной администрации "ЛНР". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба категорически опроверг заявления боевиков о якобы наступательных операциях со стороны ВСУ. Украина не совершает наступательных операций и не планирует их.