У Донецьку ввімкнули сирену цивільної оборони (відео)

Сигнали повітряної тривоги пролунали після оголошення евакуації жителів "ДНР" на територію Росії в Ростовську область.

18 лютого в окупованому Донецьку запрацювали сирени цивільної оборони. Це сталося після заяви голови ДНР Дениса Пушиліна про масову евакуацію населення до Ростовської області. За словами голови невизнаної республіки Пушиліна, евакуація населення організована "через готовність України захопити Донбас".

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Як повідомляє видання "Сегодня", місцеві жителі підтвердили, що звук сирен долинав вулицями Донецька. Слідом за невизнаною "ДНР" про масову евакуацію до Росії оголосив голова окупаційної адміністрації "ЛНР".

Також 18 лютого стало відомо, що до Донецька вже під'їжджають автобуси для евакуації населення до Донецької області. У місцевих пабліках розіслали методички, що потрібно взяти із собою. Йдеться про документи, речі першої необхідності та добовий запас їжі та води.

Нагадаємо, на території ОРДЛО про масову евакуацію заговорили ще 17 лютого, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Спочатку про загрозу з боку України 18 лютого заявив голова невизнаної "ДНР", а через деякий час із заявою про евакуацію виступив і голова окупаційної адміністрації "ЛНР". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба категорично спростував заяви бойовиків про нібито наступальні операції з боку ЗСУ. Україна не здійснює наступальних операцій та не планує їх.