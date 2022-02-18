"Категорично спростовуємо", — Кулеба про звинувачення ватажка "ДНР" про наступ, що готується

У своїй відповіді на заяви бойовиків про спроби підриву українськими силами хімічних ємностей Кулеба висловився однозначно — Україна до цього непричетна.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно спростовує будь-які диверсії України, спрямовані проти хімічних виробництв на Донбасі. Україна не робить жодних наступальних дій у цьому регіоні та не планує це робити. Про це Дмитро Кулеба повідомив у своєму Twitter.

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"Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди про нібито наступальні операції України або диверсії на хімічному виробництві. Україна не проводить і не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми повністю віддані справі виключно дипломатичного врегулювання", — сказав Дмитро Кулеба.

Дещо раніше бойовики "ДНР" повідомили, що нібито запобігли двом великим українським диверсіям на небезпечних хімічних об'єктах міста Горлівка.

Їхнє повідомлення цитує ТАСС, воно пише, що диверсійні групи ЗСУ планували підірвати ємність із хлором на очисних спорудах неподалік Горлівки. При цьому, нібито від вогню, відкритого "міліцією ДНР", було вбито двох і поранено трьох українських військовослужбовців.

Незадовго до цього, стверджують бойовики, вони перехопили радіопереговори диверсантів польською мовою. На місці обстрілу було виявлено індивідуальний захист і амуніцію іноземного виробництва, а також портативну відеокамеру.

Трохи раніше "народна міліція ДНР" повідомляла про "невдалу спробу українських диверсантів підірвати ємність для зберігання аміаку на заводі "Стирол" у Горлівці".

Раніше Фокус повідомляв, що на Донбасі бойовиками було обстріляно дитячий садок. Ця подія набула різкої реакції з боку міжнародного співтовариства. Такі дії засудив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Усього за добу 17 лютого 2022 року бойовики здійснили близько 60 обстрілів української території.

18 лютого 2022 року на КПВВ "Щастя" на Донбасі було обстріляно колону, яка перевозила гуманітарну допомогу ООН.