"Категорически опровергаем", — Кулеба об обвинениях главаря "ДНР" о готовящемся наступлении

В своем ответе на заявления боевиков о попытках подрыва украинскими силами химических емкостей, Кулеба высказался однозначно — Украина к этому непричастна.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально опровергает какие-либо диверсии Украины, направленные против химических производств на Донбассе. Украина не совершает никаких наступательных действий в этом регионе, и не планирует это делать. Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в своем Twitter.

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"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью преданы делу исключительно дипломатического урегулирования", — сказал Дмитрий Кулеба.

Немногим ранее, боевики "ДНР" сообщили, что якобы предотвратили две крупные украинские диверсии на опасных химических объектах города Горловка.

Их сообщение цитирует ТАСС, оно пишет, что диверсионные группы ВСУ планировали взорвать емкость с хлором на очистных сооружениях неподалеку от Горловки. При этом, якобы, от огня, открытого "милицией ДНР" были убиты два и ранены трое украинских военнослужащих.

Незадолго до этого, утверждают боевики, они перехватили радиопереговоры диверсантов на польском языке. На месте обстрела были обнаружены индивидуальная защита и амуниция иностранного производства, а также портативная видеокамера.

Немногим ранее, "народная милиция ДНР" сообщала о "неудавшейся попытке украинских диверсантов подорвать емкость для хранения аммиака на заводе "Стирол" в Горловке".

Ранее Фокус сообщал, что на Донбассе боевиками был обстрелян детский сад. Это событие получило резкую реакцию со стороны международного сообщества. В частности, такие действия осудил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Всего за сутки 17 февраля 2022 года боевики произвели около 60 обстрелов украинской территории.

18 февраля 2022 года на КПВВ "Счастье" на Донбассе была обстреляна колонна, перевозившая гуманитарную помощь ООН.