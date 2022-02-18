Оккупанты заявили о предотвращении "диверсий" на химических объектах в Горловке (видео)

Российско-оккупационные формирования заявили о пресечении диверсии на химзаводе "Стирол", а также на нефтебазе в районе Еленовки. Якобы бойцы ССО Украины хотели подорвать емкости с химикатами. Украинская разведка предупреждала о подобном сценарии еще месяц назад.

Оккупационная администрация ОРДО заявила, что они пресекли попытку украинских военных организовать диверсию на нефтебазе в районе оккупированной Еленовки и на заводе "Стирол". Об этом сообщает РИА Новости на представителей пророссийских боевиков.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Как заявляют российско-оккупационные войска, в ночь с 17 на 18 февраля спецназ ССО Украины попытались проникнуть на территорию нефтебазы, чтобы подорвать резервуары с горюче-смазочными материалами.

Также оккупанты заявили об успешном предотвращении "диверсии" на химзаводе "Стирол". Якобы украинские военные пытались подорвать емкости для хранения аммиака. В ходе противодиверсионных мер заявляется, что ранение получил охранник завода.

Утверждается, что в украинской армии погибло двое, а еще трое получили ранения. Всего было две группы по 10 и 12 человек.

Российский военный корреспондент Андрей Руденко также опубликовал видео с якобы боем "украинских диверсантов" с пророссийскими боевиками под Горловкой.

Однако пользователи сети пишут, что на самом деле видео уже 6 лет и снято оно не в Горловке, а в Железной Балке. При этом оккупационные администрации утверждали, что диверсанты говорили на польском языке. Также заявлялось, что видео было снято на GoPro, а у бойцов было снаряжение западных образцов, но они его оставили на поле боя.

В штабе ООС опубликовали заявление Командования, в котором указывают, что подразделения Объединенных сил придерживаются Минских соглашений и норм международного права.

"Заявление о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины являются откровенным враньем и провокацией, ответственность за которую несет страна оккупант", — указывают в публикации.

Также там добавляют, что враг продолжает использовать пропагандистские средства ведения информационной войны с целью обвинить ВСУ в обстрелах мирного населения.

[ + – ] Заявление штаба ООС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере написал, что Украине не ведет никаких наступательных операций и диверсий на химическом производстве.

Добавим, что еще 15 января украинская разведка докладывала, что оккупанты могут готовить провокацию на заводе "Концерн Стирол". Пророссийские боевики потеряли контроль над химпрепаратами. Эти действия они связывали с желанием РФ найти повод для расширения вооруженной агрессии.

Напомним, по словам министра обороны Украины Резникова, украинская разведка не увидела доказательств отвода российских войск. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты запланировали эвакуацию гражданских из-за угрозы "наступления украинской армии".