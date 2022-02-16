Украинская разведка не увидела доказательств отвода российских войск, – Резников

Украина поверит, что Россия серьезно относится к деэскалации, только в том случае, если она выведет свои войска, военную технику и вооружение.

Последний отчет украинской разведки, составленный в среду, 16 февраля, не содержит никаких доказательств того, что Россия отводит свои войска от границ Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью агентству Reuters.

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По его словам, Украина поверит, что Россия серьезно относится к деэскалации, только в том случае, если она выведет свои войска, военную технику и вооружение, в том числе силы, находящиеся в Беларуси для участия в учениях, которые должны завершиться 20 февраля.

По данным украинских военных, в настоящее время вблизи Украины сосредоточено около 140 тысяч военных РФ и пророссийских формирований, в том числе 125 тысяч наземных войск. По словам Резникова, только в Беларуси находится 9000 российских военных.

Для сравнения Резников отметил, что Украина имеет около 35 000 военнослужащих в восточной части Донбасса.

Отмечается, что Минобороны России также опубликовало кадры, на которых, по утверждениям россиян, танки, боевые машины пехоты и самоходно-артиллерийские установки покидают Крым.

"К сожалению, мы не можем подтвердить эту информацию объективными показателями. Это не подтверждается ни данными украинской разведки, ни данными разведсообществ наших стратегических партнеров", — прокомментировал эти кадры Резников.

Также он подчеркнул, что даже если российские войска уйдут из одного места, это, скорее всего, будет лишь "миграцией" в другой район рядом с Украиной, а не настоящим отступлением.

"Все войска, которые они подтянули… должны вернуться в пункты постоянной дислокации. Тогда будет ясно, что они отменили свои агрессивные планы", — заявил он.

При этом, по словам главы Минобороны Украины, недостаточно вывести людей — должны уйти также и вооружение и техника.

Отметим, что в докладе эстонской разведки говорится, что Украина остается под угрозой российского вторжения. Российские вооруженные силы могут начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля, для начала военных действий нужно только политическое решение.

В Минобороны Британии заявляют о сохранении риска вторжения РФ.

В то же время МИД Беларуси заявил о полном выводе войск РФ после учений. Глава МИД Беларуси Владимир Макей отметил, что численность личного состава вооруженных сил, принимающих участие в "Союзной решимости-2022" соответствует нормам Венского документа 2011 года.