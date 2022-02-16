Украина остается под угрозой российского вторжения - эстонская разведка

Даже если Россия не нападет на Украину, странам Запада нужно быть готовыми к продолжительному военному давлению, поскольку шантаж войной стал элементом путинской политики

Эстонская разведка опубликовала доклад, в котором проанализировала ситуацию на украинских границах, и утверждает — Россия готова к немедленному наступлению. Российские вооруженные силы могут начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля, для начала военных действий нужно только политическое решение, сообщает пресс-служба эстонской разведки.

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Если Россия выберет войну, уровень военной угрозы по всей Европе повысится. Хотя война на Украине не представляет непосредственной военной угрозы для Эстонии или НАТО, политическое и военное давление России на страны Балтии в долгосрочной перспективе может усилиться, если Россия добьется дипломатического и/или военного успеха в вопросе об Украине.

[ + – ] Украина - ключевые точки для нанесения ударов по данным эстонской разведки

Даже если руководство России удастся убедить воздержаться от военной агрессии, Эстония и другие страны Запада должны быть готовы к все более продолжительному военному давлению со стороны России — прямые угрозы войны стали неотъемлемой частью внешней политики путинской России за последний год.

Российские силы, сосредоточенные на границе с Украиной, представляют непосредственную угрозу для Украины и ультиматум для Запада.

Ко второй половине февраля 2022 года Россия создала условия и возможности, необходимые для начала широкомасштабного военного наступления на Украину, если так решит российское руководство.

Осенью 2021 г. и зимой 2022 г. Россия мобилизовала 150 000 человек на границе с Украиной, развернув части и средства из всех своих военных округов, включая Дальний Восток, и всех двенадцати армий. Это крупнейшее наращивание военной мощи России за последние 30 лет.

Помимо трех мотострелковых дивизий, одной воздушно-десантной дивизии и одной бригады морской пехоты, постоянно дислоцированных в регионе, Россия перебросила в район предполагаемых боевых действий более 60 мотострелковых и танковых батальонов, около десяти ракетных дивизионов "Искандер" и более 30 артиллерийских и реактивных артиллерийских дивизионов на границу с Украиной.

Россия организовала полное материально-техническое обеспечение силовых групп, введя дополнительные командные и тыловые подразделения, а также передовые боеприпасы на украинском направлении. Контингент поддерживают доминирующие в регионе военно-воздушные силы и Черноморский флот России, оснащенный ракетами "Калибр".

Зимой 2021-2022 годов значительно активизировались действия российских спецслужб и подразделений спецназа по стратегически важным объектам в Украине. Россия направила в Беларусь около 20 000 военнослужащих в рамках своих военных приготовлений.

Совместные учения "Союзная решимость-2022" были организованы для оправдания или прикрытия развертывания сил в соседней стране. Помимо маневренных частей, в Беларусь впервые были переброшены также ракетные комплексы "Искандер" и зенитные комплексы С-400.

В Беларусь прибыли подразделения трех воздушно-десантных дивизий и всех воздушно-десантных бригад.

В дальнейшем Россия может и дальше содержать ротационную группировку войск на территории Беларуси. Это нанесет ущерб в более широком плане ситуации с безопасностью в регионе Балтийского моря и для НАТО, сократив время подготовки к нападению на страны Балтии.

Ранее Фокус сообщал, что Россия будет настаивать на публичном отказе НАТО принимать Украину в свои ряды.

Министерство обороны Великобритании заявляет о том, что угроза военного вторжения России в Украину сохраняется.

По данным министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, Россия с начала февраля совершила 60 дезинформационных атак на Украину.