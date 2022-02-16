Россия с начала февраля совершила 60 дезинформационных атак, – Ткаченко (видео)

Для того чтобы эффективно противостоять "ментальному оружию" россиян, считает министр культуры и информационной политики, необходимо понимать что такое медиа-грамотность и развивать навыки критического мышления.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время "Марафона единения" заявил, что с начала февраля 2022 года Центр противодействия дезинформации в Украине зафиксировал 60 дезинформационных атак. Подавляющее большинство фейков и манипуляций российских СМИ связаны с взаимоотношениями Украины и Запада, украинской экономикой и системой здравоохранения.

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[ + – ] Выступление Александра Ткаченко (смотреть с 1:35:15)

По словам министра, Россия использует свои СМИ не для распространения информации или каких-либо знаний, а как ментальное оружие. В таких условиях, считает Ткаченко, в Украине необходимо консолидировать общество для того, чтобы противостоять панике и хаосу.

Министр отметил, что Россия использует информацию для того, чтобы воздействовать на наше общество — 90% дезинформации относится к темам внешнеполитических отношений, экономики Украины и ее системы здравоохранения, а 10% — к ОРДЛО.

Чтобы противостоять российской дезинформации необходимо развивать навыки критического мышления и медиа-грамотности, убежден Ткаченко.

"Мы запустили платформу "Фильтр". Это виртуальная платформа, которая объединяет многие NGO (некоммерческие организации), которые работают в этой сфере. Вы можете присоединиться к ней, и понимать что такое меди-грамотность, потому что элементарные навыки позволяют… спокойно распознавать — что фейк, а что не фейк ", — сказал министр.

В контексте информационного противостоянии РФ, Ткаченко анонсировал курсы медиа-грамотности, которые будут работать в школах, и платформу "UA Разом", которая будет предоставлять официальную информацию государственных органов. Платформа предоставит возможность отслеживать брифинги украинских чиновников, официальную информацию государственных учреждений — министерств, Офиса президента Украины, силовых и других ведомств.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Украины Денис Монастырский предупредил о нагнетании паники в стране в связи с угрозой нового вторжения армии РФ. При этом чиновник отметил, что ситуация в Украине стабильная и вся инфраструктура страны работает в обычном режиме.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины (CERT-UA) предупредила о массовом взломе аккаунтов украинских пользователей Facebook. Специалисты просят не открывать неизвестные ссылки, потому что это может привести к утечке данных.