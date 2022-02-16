"Не открывайте ссылки": CERT-UA предупредила о массовом взломе украинцев через Facebook

Мошенники используют фишинговые ссылки, которые работают только на мобильных телефонах. В CERT-UA заявляют, что данный взлом аккаунтов украинцев не связан с атакой 15 февраля.

Злоумышленники массово рассылают в социальных сетях сообщения, при помощи которых взламывают и крадут данные украинцев, являющихся пользователями Facebook. Подробности раскрыла правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины (CERT-UA).

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В ходе исследования специалисты выяснили, что сообщения содержат ссылку, при открытии которой в мобильном браузере загружается HTML-страница, содержащая JavaScript-код. При его выполнении браузер переходит по URL-адресу с доменом 87yc[.]xyz, а уже там загружает и выполняет дополнительный JavaScript-код, имитирующий страницу авторизации Facebook и отправляющий введенные пользовательские данные злоумышленникам.

В случае, если ширина экрана превышает 800 пикселей, ссылка отправляет на главную страницу сайта YouTube. Как предполагает CERT-UA, таким образом система отфильтровывает не мобильные устройства.

[ + – ] Пример исходного кода фишинговых HTML-страниц Фото: Facebook

Эксперты также вышли на доменное имя rwi2v[.]eu, которое создано 4 февраля 2022 и связано с email-адресом [email protected][.]com, с которым, в свою очередь, связаны еще 7 подобных доменных имен, созданных в ноябре-декабре 2021 года. Их использует неустановленная группа лиц, называющая себя "TeamLucernaRD", с ноября 2021 года. Цель злоумышленников — похищение аутентификационных данных пользователей Facebook.

"Отношение данной активности к атаке на информационные ресурсы 15.02.2022 не подтверждено", — подчеркнули в CERT-UA. — "Призываем не переходить по подозрительным ссылкам и использовать мультифакторную аутентификацию".

ІТ-архитектор Андрей Перцюх в своем Facebook рассказал, что мошенники отправляют пользователям Facebook личные сообщения со ссылкой и вопросом "Это ты на видео?". Он предположил, что это рекогносцировка (разведка о расположении и силах вражеских войск) для определения реальных IP-адресов пользователей. Подозрительную активность по ссылкам подтвердили сервисы VirusTotal и Any.Run. Эксперт посоветовал не открывать ссылки и сделать резервные копии данных.

[ + – ] Скриншот сообщения, полученного Андреем Перцюхом Фото: Facebook

Напомним, 15 февраля украинские сайты подверглись мощной DDOS-атаке. Под удар попали веб-ресурсы "ПриватБанка", "Ощадбанка", Минобороны, МВД и ВСУ.

Нацполиция уже начала расследование кибератаки на упомянутые сайты после обращения одного из банков. Уголовное производство открыто по статьям о несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных систем и массового распространения сообщений, которые привели к нарушению работы таких систем.

Писали также, что специалисты CERT-UA выяснили инструменты и цели кибератаки в ночь с 13 на 14 января. Как оказалось, хакеры стремились вывести из строя украинские системы связи и уничтожить данные, хранящиеся в государственных структурах.