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"Не відкривайте посилання": CERT-UA попередила про масовий злам українців через Facebook

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Хакер, злом, смартфон
Фото: defendershield.com

Шахраї використовують фішингові посилання, які працюють лише на мобільних телефонах. У CERT-UA заявляють, що цей злом акаунтів українців не пов'язаний з атакою 15 лютого.

Зловмисники масово розсилають у соціальних мережах повідомлення, за допомогою яких зламують і крадуть дані українців, які є користувачами Facebook. Подробиці розкрила урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України (CERT-UA).

У процесі дослідження фахівці з'ясували, що повідомлення містять посилання, після відкриття якого в мобільному браузері завантажується HTML-сторінка, що містить JavaScript-код. У процесі його завантаження браузер переходить за URL-адресою з доменом 87yc[.]xyz, а вже там завантажує і виконує додатковий JavaScript-код, що імітує сторінку авторизації Facebook і відправляє введені дані користувача зловмисникам.

Якщо ширина екрана перевищує 800 пікселів, посилання надсилає на головну сторінку сайту YouTube. Як передбачає CERT-UA, так система фільтрує не мобільні пристрої.

Фішинг, соцмережі, фейсбук
Приклад вихідного коду фішингових HTML-сторінок
Фото: Facebook

Експерти також вийшли на доменне ім'я rwi2v[.]eu, яке створено 4 лютого 2022 року та пов'язане з email-адресою [email protected][.]com, з якою водночас пов'язані ще 7 подібних доменних імен, створених у листопаді-грудні 2021 року. Їх використовує невстановлена група осіб, яка називає себе "TeamLucernaRD", з листопада 2021 року. Мета зловмисників — викрадення автентифікаційних даних користувачів Facebook.

"Стосунок цієї активності до атаки на інформаційні ресурси 15.02.2022 не підтверджено", — наголосили в CERT-UA. — "Закликаємо не переходити за підозрілими посиланнями та використовувати мультифакторну автентифікацію".

ІТ-архітектор Андрій Перцюх у своєму Facebook розповів, що шахраї надсилають користувачам Facebook особисті повідомлення з посиланням і питанням "Це ти на відео?". Він припустив, що це рекогностування (розвідка про розташування та сили ворожих військ) для визначення реальних IP-адрес користувачів. Підозрювальну активність за посиланнями підтвердили послуги VirusTotal та Any.Run. Експерт порадив не відкривати посилання та зробити резервні копії даних.

Андрій Перцюх, скріншот, повідомлення, злом
Скріншот повідомлення, отриманого Андрієм Перцюхом
Фото: Facebook

Нагадаємо, 15 лютого українські сайти зазнали потужної DDOS-атаки. Під удар потрапили вебресурси "ПриватБанку", "Ощадбанку", Міноборони, МВС та ЗСУ.

Нацполіція вже розпочала розслідування кібератаки на згадані сайти після звернення одного з банків. Кримінальне провадження відкрито за статтями про несанкціоноване втручання у роботу автоматизованих систем і масового поширення повідомлень, що призвели до порушення роботи таких систем.

Писали також, що фахівці CERT-UA з'ясували інструменти та цілі кібератаки в ніч із 13 на 14 січня. Як з'ясувалося, хакери прагнули вивести з ладу українські системи зв'язку та знищити дані, що зберігаються у державних структурах.