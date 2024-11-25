Вибори президента Румунії: чинний прем'єр програв антизахідному кандидату (інфографіка)

Попри прогнози, лідером у першому турі виборів президента Румунії перемогу здобув незалежний кандидат Калін Георгеску. Прем'єр-міністру Марчелу Чолаку забракло менш як дві тисячі голосів для участі у другому турі.

У неділю, 24 листопада, відбулися вибори президента Румунії. Чинний прем’єр-міністр Марчел Чолаку, згідно з даними ЦВК, не проходить до другого туру виборів. У першому турі він поступився ультранаціоналістичному кандидату Каліну Георгеску та очільниці провідної опозиційної партії країни "Союз порятунку громадян" (USR) Елені Ласконі.

ЦВК країни вже опрацювала 99,95% бюлетенів.

Вибори президента Румунії: результати голосування

Каліна Георгеску, який раніше входив до ультраправого "Альянсу за об'єднання румунів" підтримали 22,94% виборців. Його підтримка суттєво зросла в останні кілька тижнів. Це пов’язують із його активною кампанією в TikTok, де багато відео набрали значної популярності.

За Елену Ласконі проголосували 19,17% виборців, за Марчела Чолаку — 19,15%. Розрив складає всього 1692 голоси.

Результати першого туру виборів президента Румунії також свідчать про відмову виборців підтримувати ультранаціоналіста Джорджа Сіміона, який посів четверте місце. Він раніше заявляв про намір припинити допомогу Україні та називав Дональда Трампа своїм натхненником.

Вибори президента Румунії - дані ЦВК Фото: Скриншот

Раніше проведене соцопитування вказувало на лідерство напередодні виборів президента Румунії лівого прем'єр-міністра країни Марчела Чолаку і голови опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Очікувалося, що вони змагатимуться за посаду глави держави у другому турі виборів, який відбудеться 8 грудня.

Вибори президента Румунії: що відомо про кандидатів

Каліну Георгеску — 62 роки. Раніше він називав оборонний щит НАТО від балістичних ракет у румунському місті Девеселу "ганьбою дипломатії". Він вважає, що Північноатлантичний альянс не захистить жодного зі своїх членів, якщо на них нападе Росія.

Видання Politico зазначає, що кандидат в президенти Румунії говорив, що війна в Україні маніпулюється американськими військовими компаніями.

Елена Ласконі, колишня журналістка, приєдналася до Союзу "Рятуйте Румунію" (USR) у 2018 році, а цього року стала головою партії. Вона виступає за збільшення витрат на оборону і допомогу Україні. Опитування показували, що вона могла б перемогти Чолаку в другому турі виборів президента Румунії.

Як зазначає Bloomberg, новий очільник держави зіткнеться з серйозними економічними викликами, такими як інфляція та збільшення соціальних витрат, що можуть призвести до найбільшого дефіциту бюджету в ЄС. Ще однією важливою темою залишиться підтримка України, оскільки Румунія є членом НАТО та сусідом держави, що зазнала агресії.

Хоча посада президента Румунії має переважно церемоніальний характер, глава держави є верховним головнокомандувачем та представляє країну на зустрічах НАТО і ЄС.

Нагадаємо, 3 листопада у другому турі виборів президента Молдови перемогла Мая Санду.