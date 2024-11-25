Выборы президента Румынии: действующий премьер проиграл антизападному кандидату (инфографика)

Несмотря на прогнозы, победу в первом туре выборов президента Румынии одержал независимый кандидат Калин Георгеску. Премьер-министру Марчелу Чолаку не хватило менее двух тысяч голосов для участия во втором туре.

В воскресенье, 24 ноября, состоялись выборы президента Румынии. Действующий премьер-министр Марчел Чолаку, согласно данным ЦИК, не проходит во второй тур выборов. В первом туре он уступил ультранационалистическому кандидату Калину Георгеску и руководительнице ведущей оппозиционной партии страны "Союз спасения граждан" (USR) Елене Ласкони.

ЦИК страны уже обработала 99,95% бюллетеней.

Выборы президента Румынии: результаты голосования

Калина Георгеску, который ранее входил в ультраправый "Альянс за объединение румын" поддержали 22,94% избирателей. Его поддержка существенно возросла в последние несколько недель. Это связывают с его активной кампанией в TikTok, где многие видео набрали значительную популярность.

За Элену Ласкони проголосовали 19,17% избирателей, за Марчела Чолаку — 19,15%. Разрыв составляет всего 1692 голоса.

Результаты первого тура выборов президента Румынии также свидетельствуют об отказе избирателей поддерживать ультранационалиста Джорджа Симиона, который занял четвертое место. Он ранее заявлял о намерении прекратить помощь Украине и называл Дональда Трампа своим вдохновителем.

Выборы президента Румынии — данные ЦИК Фото: Скриншот

Ранее проведенный соцопрос указывал на лидерство накануне выборов президента Румынии левого премьер-министра страны Марчела Чолаку и главы оппозиционной ультраправой партии AUR Джордже Симион. Ожидалось, что они будут бороться за пост главы государства во втором туре выборов, который состоится 8 декабря.

Выборы президента Румынии: что известно о кандидатах

Калину Георгеску — 62 года. Ранее он называл оборонительный щит НАТО от баллистических ракет в румынском городе Девеселу "позором дипломатии". Он считает, что Североатлантический альянс не защитит ни одного из своих членов, если на них нападет Россия.

Издание Politico отмечает, что кандидат в президенты Румынии говорил, что война в Украине манипулируется американскими военными компаниями.

Елена Ласкони, бывшая журналистка, присоединилась к Союзу "Спасите Румынию" (USR) в 2018 году, а в этом году стала председателем партии. Она выступает за увеличение расходов на оборону и помощь Украине. Опросы показывали, что она могла бы победить Чолаку во втором туре выборов президента Румынии.

Как отмечает Bloomberg, новый глава государства столкнется с серьезными экономическими вызовами, такими как инфляция и увеличение социальных расходов, которые могут привести к наибольшему дефициту бюджета в ЕС. Еще одной важной темой останется поддержка Украины, поскольку Румыния является членом НАТО и соседом государства, подвергшегося агрессии.

Хотя должность президента Румынии имеет преимущественно церемониальный характер, глава государства является верховным главнокомандующим и представляет страну на встречах НАТО и ЕС.

Напомним, 3 ноября во втором туре выборов президента Молдовы победила Майя Санду.