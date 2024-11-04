Выборы в Молдове и победа Майи Санду: результаты голосования и заявления кандидатов

Президент Молдовы Майя Санду во второй раз возглавит государство, тем временем ее соперник, экс-прокурор и кандидат Кремля Александр Стояногло обещает отыскать нарушения и опротестовать результаты голосования. Избирательная комиссия еще не публиковала окончательные итоги.

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Согласно предварительным данным подсчета голосов, на президентских выборах в Молдове победила нынешний президент Майя Санду. Ночью Санду прокомментировала предварительные результаты голосования: в трансляции на Facebook она поблагодарила граждан, которые объединились и не дали унизить страну. Избирательная комиссия Молдовы опубликовала данные о волеизъявлении, согласно которым Санду победила.

На портале избирательной комиссии Молдовы указано, что подсчитали 99,55% бюллетеней для голосования на 2-ом туре президентских выборов в Молдове. Победила нынешний президент Майя Санду, набрав 55,26% голосов. Соперник, Александр Стояногло, получил 44,74%. В голосовании приняли участие 1 698 805 граждан, то есть — 54,3% от всех, кто имеет право голоса.

Выборы в Молдове — результаты голосования за Майю Санду Фото: Скриншот

Инфографика комиссии также показывает "разрез" голосов отдельно по Молдове, Кишиневу и заграничным избирательным округам. В Молдове Стояногло набрал 51,19% (692 533 голоса), его соперница — 48,81% (660 226 гол.). В Кишиневе и за рубежом победила Санду — 57,38% (215 493 гол.) и 95,67% (263 899 гол.) соответственно. Проценты и количество голосов со временем несколько изменятся, поскольку избирательная комиссия еще считает.

Выборы в Молдове — результаты голосования внутри страны Фото: Скриншот Выборы в Молдове — результаты голосования за рубежом Фото: Скриншот

Выборы в Молдове — что говорит Санду

Майя Санду вышла в прямой эфир на Facebook из своего избирательного штаба. Действующий президент, которая сохранила должность на еще одну каденцию, заявила, что "Молдова победила". По словам чиновницы, на выборы в стране пытались повлиять "внешние преступные группировки", которые "покупали" голоса "грязными деньгами", вмешивались в избирательные процессы, запугивали и мошенничали. Однако народ Молдовы объединился и "преподал урок демократии, достойный того, чтобы его вписали в учебники истории", сказала она. Также прозвучали благодарности жителям Кишинева и гражданам, которые голосовали за рубежом — их пришло достаточно много, чтобы произошла победа.

"Молдова смогла показать свою волю и силу с помощью голоса каждого из нас. Мы доказали, что объединившись, мы можем победить тех, кто хотел унизить нас. Наш народ объединился и граждане победили", — слышно на видео.

Отдельно Санду обратилась к русскоязычным гражданам Молдовы и объяснила, что благодарна за голос каждого участника выборов, даже если его отдали за соперника. Глава государства пообещала, что станет президентом для каждого, независимо от политических взглядов и языка общения.

"В нашем выборе достойного будущего никто не проигрывает. Мы можем придерживаться разных точек зрения, говорить на разных языках, но мы все хотим мира, взаимопонимания и достойной жизни для наших детей. Это моя главная цель для Молдовы на ближайшие годы", — заявила Майя Санду.

Заявление Стояногло и других

Александр Стояногло, кандидат на пост президента Молдовы и экс-прокурор, также сделал заявление после закрытия избирательных участков. Заявление политика опубликовано на портале privesc.eu (см. с 21:03). Политик поблагодарил избирателей и сказал, что они вели себя ответственно. По словам кандидата, его наблюдатели якобы заметили какие-то нарушения на выборах и впоследствии он обнародует выводы по этому вопросу.

"Молдова — это не просто точка на карте, а ответственный народ, который осознает свое будущее", — заявил Стояногло.

После того, как стали известны предварительные результаты голосования о победе Санду комментариев Стояногло не нашлось.

Официальные представители Кремля еще не реагировали на события в Молдове.

Ход голосования на выборах в Молдове

3 ноября советник действующего президента Молдовы Майи Санду Станислав Секриеру написал в соцсети X (Twitter) о мошенничестве на выборах, которые устраивали власти РФ и пророссийские сторонники Стояногло. По его словам, был организован подвоз избирателей из Приднестровья — он показал фото очереди машин, которые стояли в пробке на мосту в Рыбнице. Кроме того, Кремль предоставил специальные автобусы, которые везли людей в Баку, Стамбул и Минск, чтобы они отдали голоса за "правильного кандидата". Российское телевидение показало чартерный самолет, заполненный гражданами Молдовы — около 200-400 человек. Также были кибератаки на портал избирательной комиссии, заявил чиновник. Данные, на которые он ссылается, получены от организации наблюдения за выборами Promolex.

Избирательная комиссия Молдовы на момент публикации статьи еще не публиковала окончательные итоги выборов президента.

Отметим, первый тур президентских выборов в Молдове состоялся 20 октября. На выборах Майя Санду и Александр Стояногло набрали менее 50% голосов, поэтому состоялся второй тур. В тот же день граждане голосовали относительно дальнейшего движения Молдовы в Европейский Союз. Сторонники евроинтеграции победили с перевесом в несколько процентов.

Напоминаем, в марте 2024 года Майя Санду отреагировала на заявление властей "Приднестровской республики" к Кремлю. Осенью издание Financial Times рассказало о шансах Молдовы, Грузии и Украины на вступление в ЕС.