Преимущество в 13 тысяч: Молдова на референдуме поддержала вступление в ЕС (инфографика)

Половина граждан Молдовы с правом голоса приняла участие в референдуме по евроинтеграции. 50,54% высказались за вступление в ЕС. Избирательная комиссия еще обрабатывает данные с участков, но итоги вряд ли изменятся.

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Республики Молдова подсчитала 99,59% голосов граждан, принявших участие в референдуме по вступлению страны в Европейский Союз (ЕС). Итоги показали, что большинство граждан поддержали движение в европейское сообщество. О результатах волеизъявления говорит инфографика, которую опубликовали на портале и обновляют онлайн по ходу подсчетов.

На портале ЦИК Молдовы указано, что подсчитано голоса 1 484 699 граждан (99,59%), которые присоединились к референдуму. Из них 748 846, то есть 50,45%, поддерживают вступление в ЕС, а 735 492, то есть 49,55%, — не поддерживают. Разница в голосах — 13 354. Подсчеты еще продолжаются, но ориентировочно, может добавиться около 6 тыс. голосов, если не изменят большинство.

Выборы в Молдове 21 октября — результаты референдума о вступлении в ЕС Фото: Скриншот

Выборы в Молдове 21 октября — детали

На портале ЦИК также указано, что в целом в волеизъявлении, которое включало также голосование на президентских выборах, приняло участие 51,64% граждан с правом голоса. То есть общее количество избирателей — 3 млн человек и в целом четверть этих людей поддержала вступление в европейское сообщество, а четверть высказалась против.

Кроме того, есть предварительные данные по выборам президента. На момент публикации статьи нынешний президент Молдовы Майя Санду набрала 42,37% (653 857), ее ближайший соперник, сторонник РФ, Александр Стояногло — 26,02% (401 579).

Выборы в Молдове 21 октября — результаты выборов президента Фото: Скриншот

Осталось обработать 99,68% бюллетеней, говорится на инфографике избирательной комиссии. Поскольку Санду не набрала 50% голосов, то в Молдове состоится второй тур выборов в соответствии с законодательством.

Отметим, Фокус писал о проблемах, которые возникли у властей Молдовы в связи с попыткой РФ повлиять на выборы. Как рассказало издание The New York Times, спецслужбы обнаружили сети пророссийских Telegram-каналов и Facebook-страниц, которые публиковали фейки и провокации относительно Майи Санду и референдума о вступлении в ЕС. Несколько десятков таких групп владельцы соцсетей заблокировали. В скандале фигурировала, в частности, певица Анастасия Приходько, которая планировала концерт, но его отменили, поскольку, вероятно, видели протест против евроинтеграции.

Напоминаем, 5 октября спецслужбы РФ пригрозили Молдове, а также странам Балтии, особой войной, поскольку заметили якобы какие-то враждебные шаги. Весной 2024 года власти так называемого "Приднестровья" заявили, что боятся появления молдавских войск на своей территории.