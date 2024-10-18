Афиши "Нет ЕС": Приходько планировала концерт в Молдове, вызвавший скандал из-за действий РФ (фото)

Пресс-служба певицы Анастасии Приходько подтвердила, что они планировали провести концерт в соседней стране, но решили его отменить. Афиши выступления могла использовать РФ для компрометации референдума в Молдове о вступлении в ЕС.

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Певица Анастасия Приходько готовилась провести концерт в Молдове. При этом на афишах разместили текст NU EC, который пророссийские активисты прочитали как "Нет ЕС". Местная полиция не уверена, что украинка имела целью навредить референдуму о европейской интеграции. В то же время использованная аббревиатура отыскалась на ресурсах в соцсетях, которые заблокировали из-за спецоперации спецслужб РФ. О деталях событий в Молдове рассказало издание The New York Times.

Журналисты пообщались с начальником национальной полиции Молдовы Виорела Чернаутяну. Тот сообщил о спецоперации РФ по срыву голосования по вступлению Молдовы в ЕС, которое должно состояться 20 октября. По его словам, на улицах появились, среди прочего, афиши, на которых были написаны буквы NU EC, закрашенные в сине-желтые цвета украинского флага. Афиши разместили на остановках общественного транспорта и имели целью дезинформировать молдаван и навредить вступлению в Европейский Союз. Глава полиции заверил, что, вероятно, певица, лицо которой было на плакатах, не причастна к кампании РФ.

"Плакаты не имели ничего общего с певицей. Это была часть большой психологической операции, направленной Россией для срыва референдума", — пересказали журналисты слова чиновника.

На портале NYT не отыскалось фото, о которых, вероятно, говорил Чернаутяну. Однако событие исследовали в Лаборатории цифровой криминалистики Атлантического совета (DFRLab). Аналитики опубликовали фото плакатов, которые соответствуют описанию полицейского.

Приходько и концерт в Молдове — афиша на улице Фото: DFRLab

Приходько и концерт в Молдове — детали

Аналитики DFRLab объяснили, что нашли в соцсетях Istagram и Facebook страницу Anastasia Prikhodko la Chișinău, посвященную концерту. На странице — афиша с Приходько и текст о том, что концерт должен был состояться якобы 6 октября, но не состоится из-за позиции властей Молдовы.

Приходько и концерт в Молдове — афиша и сообщение в Инстаграм Фото: Скриншот Приходько и концерт в Молдове — причины отмены Фото: Скриншот

Расследование DFRLAB выяснило, что анонсы появились на улицах молдавских городов в сентябре 2024 года. После этого в пророссийских Telegram-каналах объяснили, что название концерта NU EC — это призыв о невступлении Молдовы в ЕС. Аналитики обнаружили несколько сомнительных признаков: неточное место концерта, различные порталы для продажи билетов и тому подобное. Кроме того, на Facebook появились сообщества с тем же словосочетанием, которое на самом деле является просто набором букв. В конце подытоживается, что афиши — это действительно дезинформационная кампания РФ, на которую отреагировали владельцы соцсетей: в Telegram и Facebook удалили группы, которые распространяли такие нарративы.

Пресс-служба Анастасии Приходько 28 сентября отреагировала на проблемы с концертом и афишами. Коммуникационщики объяснили порталу Point, что тур действительно планировали, но потом отменили — причины обещали сообщить позже.

В официальном аккаунте Приходько нет данных о гастролях в Молдове, которые пришлись на дату на афише. Зато там есть сообщение о продолжении концертного тура "Любила" по районным центрам Украины — с 11 октября по 23 октября. В TikTok певицы также нет комментариев относительно инцидента. Однако там можно отыскать критические комментарии Анастасии относительно референдума среди украинских граждан о вступлении в ЕС. Одно из свежих видео — запись, на которой звучит голос президента Владимира Зеленского о сложной ситуации на войне и необходимости борьбы, а певица тем временем меланхолично чистит раков.

Отметим, 14 августа Анастасия Приходько ответила на замечания относительно того, почему ее муж Александр не на фронте. По ее словам, муж обновил военно-учетные данные в 2024 году, воспитывает троих несовершеннолетних детей, поэтому имеет законное право не идти в армию.

Напоминаем, певица также откликнулась на обвинения об общении с российским композитором Константином Меладзе и прокомментировала свое отношение к евроинтеграции Украины.