Афіші "Ні ЄС": Приходько планувала концерт у Молдові, який викликав скандал через дії РФ (фото)

Пресслужба співачки Анастасії Приходько підтвердила, що вони планували провести концерт у сусідній країні, але вирішили його скасувати. Афіші виступу могла використати РФ для компрометування референдуму про вступ до ЄС.

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Співачка Анастасія Приходько готувалась провести концерт у Молдові. Водночас на афішах розмістили текст NU EC, який проросійські активісти прочитали як "Ні ЄС". Місцева поліція не впевнена, що українка мала на меті зашкодити референдуму про європейську інтеграцію. Водночас використана абревіатура відшукалась на ресурсах у соцмережах, які заблокували через спецоперацію спецслужб РФ. Про деталі подій у Молдові розповіло видання The New York Times.

Журналісти поспілкувались із начальником національної поліції Молдови Віорела Чернаутяну. Той повідомив про спецоперацію РФ зі зриву голосування щодо вступу Молдови до ЄС, яке має відбутись 20 жовтня. З його слів, на вулицях з'явилися, серед іншого, афіші, на яких було написано букви NU EC, зафарбовані в синьо-жовті кольори українського прапора. Афіші розмістили на зупинках громадського транспорту і мали на меті дезінформувати молдаван та зашкодити вступу до Європейського Союзу. Очільник поліції запевнив, що, ймовірно, співачка, обличчя якої було на плакатах, не причетна до кампанії РФ.

"Плакати не мали нічого спільного зі співачкою. Це була частина великої психологічної операції, спрямованої Росією для зривання референдуму", — переповіли журналісти слова посадовця.

На порталі NYT не відшукалось фото, про які, ймовірно, говорив Чернаутяну. Однак подію дослідили у Лабораторії цифрової криміналістики Атлантичної ради (DFRLab). Аналітики опублікували фото плакатів, які відповідають опису поліцейського.

Приходько та концерт у Молдові - афіша на вулиці Фото: DFRLab

Приходько та концерт у Молдові — деталі

Аналітики DFRLab пояснили, що відшукали у соцмережах Istagram та Facebook сторінку Anastasia Prikhodko la Chișinău, присвячену концерту. На сторінці — афіша з Приходько та текст про те, що концерт мав відбутись начебто 6 жовтня, але не відбудеться через позицію влади Молдови.

Приходько та концерт у Молдові - афіша та допис в Інстаграм Фото: Скриншот Приходько та концерт у Молдові - причини скасування Фото: Скриншот

Розслідування DFRLAB з'ясувало, що анонси з'явились на вулицях молдовських міст у вересні 2024 року. Після цього у проросійських Telegram-каналах пояснили, що назва концерту NU EC — це заклик про невступ Молдови до ЄС. Аналітики виявили кілька сумнівних ознак: неточне місце концерту, різні портали для продажу квитків тощо. Крім того, на Facebook з'явились спільноти з тим же словосполученням, яке насправді є просто набором букв. Врешті підсумовується, що афіші — це дійсно дезінформаційна кампанія РФ, на яку відреагували власники соцмереж: у Telegram та Facebook видалили групи, які поширювати такі наративи.

Пресслужба Анастасії Приходько 28 вересня відреагувала на проблеми з концертом та афішами. Комунікаційники пояснили порталу Point, що тур дійсно планували, але потім скасували — причини обіцяли повідомити пізніше.

У офіційному акаунті Приходько немає даних про гастролі у Молдові, які припали на дату на афіші. Натомість там є повідомлення про продовження концертного туру "Любила" районними центрами України — з 11 жовтня по 23 жовтня. У TikTok співачки також немає коментарів щодо інциденту. Однак там можна відшукати критичні коментарі Анастасії щодо референдуму серед українських громадян про вступ до ЄС. Одне зі свіжих відео — запис, на якому лунає голос президента Володимира Зеленського про складну ситуацію на війні та потребу боротьби, а співачка тим часом меланхолійно чистить раків.

Зазначимо, 14 серпня Анастасія Приходько відповіла на зауваження щодо того, чого її чоловік Олександр не на фронті. З її слів, чоловік оновив військово-облікові дані у 2024 році, виховує трьох неповнолітніх дітей, тому має законне право не іти у військо.

Нагадуємо, співачка також відгукнулась на звинувачення про спілкування з російським композитором Костянтином Меладзе та прокоментувала своє ставлення до євроінтеграції України.