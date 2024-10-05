"Сиюминутная политическая выгода": в ФСБ пригрозили Молдове и странам Балтии войной

По словам директора ФСБ Александра Бортникова, Запад якобы предпринимает враждебные шаги, которые направлены на эскалацию конфликта. Это может быть как вторжение в Беларусь, так и решение приднестровского вопроса.

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Россия продолжает обвинять Запад во "враждебных действиях" и в этот раз речь пошла о войне против Молдовы и стран Балтии. Об этом на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает "РИА Новости".

По его словам, некоторые страны якобы могут готовиться к тому, чтобы вторгнуться на территорию Беларуси, а также решить проблему с приднестровским вопросом. Никаких доказательств предоставлено не было, лишь угрозы странам Балтии и Молдове расширением боевых действий.

"Явно провокационный характер имеют действия киевского режима и его кураторов на белорусском направлении. Концентрация украинских сил у границы Республики, многочисленные инциденты с украинскими беспилотниками в ее воздушном пространстве, вербовка белорусских граждан в различные националистические формирования в составе ВСУ и активизация диверсионной работы украинских спецслужб против Беларуси преследуют все ту же цель – эскалация конфликта, в который будут втянуты и Прибалтика, и Польша", — заявлял Александр Бортников.

Отдельно директор ФСБ добавил, что Запад якобы все сильнее давит на Молдову, чтобы она вступила в открытую конфронтацию с Россией, а это "серьезная угроза". Москва призвала Кишинев к здравомыслию, чтобы не променять суверенитет на "сиюминутные политические выгоды".

"Евросоюз и НАТО увязывают дальнейшую финансовую помощь и перспективы евроинтеграции страны с включением ее территории в логистику военных поставок на Украину и окончательным решением "приднестровского вопроса", — продолжил Александр Бортников.

Напомним, 4 октября сообщалось, что если Польша захочет "оттяпать" запад Украины, Беларусь готова поддержать украинцев, о чем заявил президент Александр Лукашенко. По его словам, Минск также готов помочь Киеву в восстановлении страны после окончания войны.