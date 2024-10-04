Если Польша захочет "оттяпать" запад Украины, Белорусь готова поддержать украинцев, — Лукашенко

Белорусский лидер также отметил, что помогать украинцам в восстановлении Украины после войны будут не США, а "близкие" белорусы.

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В случае вторжения Польши на запад Украины Беларусь поддержит украинцев. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 4 октября, пишет БЕЛТА.

Также он заявил о готовности помочь Украине в восстановлении страны. По мнению президента СБ, Украиной "управляют американцы". Именно поэтому для решения разного рода вопросов президент Украины Владимир Зеленский сразу летит в США.

"Он не едет в Минск и Москву, чтобы договориться и в конце концов закончить эту войну. Он думает, что американцы восстановят Украину после войны и они будут "богатыми", крепкими, мудрыми. Никто их восстанавливать не будет. Власть сменится — скажут: "Володя, ты кто такой?" — считает глава государства.

По мнению президента Беларуси, после выборов новая власть США будет заниматься проблемами внутри своей страны. По этой причине американское руководство не будет обращать внимание на Украину.

"Поэтому руководству Украины надо взять голову в руки и понять, что им в первую очередь надо будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов", — подчеркнул Александр Лукашенко.

Напомним, что, по мнению президента Беларуси, стране нужно готовиться к войне, поскольку обстановка вокруг нее является острой. В то же время тенденций к развязыванию войны против РБ пока нет.

Позже, в пятницу, 27 сентября, Александр Лукашенко рассказал, в каком случае пустит в действие ядерное оружие. Среди возможных причин для ядерного удара он назвал и нападение на РФ.