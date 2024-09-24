"Соперники готовятся": Лукашенко заявил о необходимости приготовлений к войне

Белорусский лидер, впрочем, отметил, что, несмотря на "острую" обстановку, страна не собирается и не хочет вести боевые действия.

Related video

Беларуси нужно готовиться к войне, поскольку обстановка вокруг является острой. При этом тенденций к развязыванию войны против РБ пока нет. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по отдельным вопросам оборонного сектора экономики.

"Старая формула: хочешь мира — готовься к войне", — отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что в целом страна не хочет и не собирается воевать.

"Все это уже сказано, но это слушают, но делают свое дело наши противники, наши соперники, те, кто готовятся против нас, прямо будем говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне и дай бог, чтобы этой войны не было. Какой бы ни была острая обстановка вокруг Беларуси, мы пока не наблюдаем тенденции к развязыванию против нас войны", — добавил президент Беларуси.

Александр Лукашенко также отметил важность современных беспилотников во время боевых действий. По его словам, войну дроны "назад не повернут", но значительно повлияют на ход событий.

Ранее он говорил о том, что Беларусь готова сотрудничать с Украиной так же, как это делает с так называемой "Донецкой народной республикой". По словам Александра Лукашенко, Минск регулярно якобы помогает с украинскими детьми и принимает их на лечение. Несмотря на готовность наладить отношения с Киевом, от сотрудничества с "ДНР" он не отказывался.

Однако сейчас говорить о каких-либо контактах Украины и РБ не приходится, ведь Беларусь очень зависима от РФ. Эта страна является соагрессором и проходит по целому ряду санкционных пакетов.