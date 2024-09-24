"Суперники готуються": Лукашенко заявив про необхідність приготувань до війни

Білоруський лідер, втім, зазначив, що, попри "гостру" обстановку, країна не збирається і не хоче вести бойові дії.

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Білорусі потрібно готуватись до війни, оскільки обстановка навколо є гострою. Водночас тенденцій до розв'язання війни проти РБ наразі немає. Про це заявив президент країни Олександр Лукашенко на нараді з окремих питань оборонного сектора економіки.

"Стара формула: хочеш миру — готуйся до війни", — зазначив Олександр Лукашенко.

Він наголосив, що загалом країна не хоче і не збирається воювати.

"Все це вже сказано, але це слухають, але роблять свою справу наші супротивники, наші суперники, ті, хто готуються проти нас, прямо говоритимемо, воювати. Тому нам треба готуватися до війни і дай боже, щоб цієї війни не було. Хоч би якою була гостра обстановка навколо Білорусі, ми поки що не спостерігаємо тенденції до розв'язання проти нас війни", — додав президент Білорусі.

Олександр Лукашенко також відзначив важливість сучасних безпілотників під час бойових дій. За його словами, війну дрони "назад не повернуть", але значно вплинуть на перебіг подій.

Раніше він говорив про те, що Білорусь готова співпрацювати з Україною так само, як це робить із так званою "Донецькою народною республікою". За словами Олександра Лукашенка, Мінськ регулярно нібито допомагає з українськими дітьми й приймає їх на лікування. Попри готовність налагодити відносини з Києвом, від співпраці з "ДНР" він не відмовлявся.

Однак наразі говорити про будь-які контакти України та РБ не доводиться, адже Білорусь дуже залежна від РФ. Ця країна є співагресором і фігурує у низці санкційних пакетів.