На одному рівні з "ДНР": Лукашенко заявив про готовність співпрацювати з Україною

За словами президента Білорусі, Мінськ регулярно нібито допомагає з українськими дітьми і приймає їх на лікування. Попри готовність налагодити відносини з Києвом, від співпраці з "ДНР" він не відмовиться.

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Білорусь готова співпрацювати з Україною так само, як це робить із так званою "Донецькою народною республікою". Про це заявив президент Олександр Лукашенко під час зустрічі з "главою "ДНР" Денисом Пушиліним, передає "БЕЛта".

За його словами, він отримує різні натяки, зокрема з боку Заходу, про те, що співпраця Мінська і Донецька образить Україну, проте глава Білорусі так не вважає і висунув власне припущення.

"Ми нікого не ображаємо. Ми готові співпрацювати і з Україною на тих самих принципах, що і з "Донецькою республікою". Ми діток ваших завжди приймаємо сюди на лікування, відпочинок. Вони дуже задоволені. Щоправда, мене ледь до суду якогось не затягли, що ми крадемо, виявляється, ваших дітей. Ну так я запропонував і Україні, і американцям: будь ласка, приїжджайте, знайдіть хоч одну викрадену дитину. Це не наші принципи", — заявив Олександр Лукашенко.

У результаті, продовжує президент Білорусі, Мінськ готовий далі співпрацювати з "ДНР" і вважає, що в такий спосіб не порушує жодних міжнародних норм. На його думку, він працює в ім'я людей.

"Є проблема в будівництві у вас — ми будемо вас підтримувати і допомагати. Є у вас проблема когось лікувати, освіту отримати — ми готові з вами співпрацювати. Абсолютно на таких принципах готові співпрацювати і з Україною. Тому не треба тут на нас накочувати, навалювати. Ми люди миролюбні. В основі наших дружби і співпраці — тільки мир", — підсумував Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, 17 вересня повідомлялося, що Олександр Лукашенко заговорив про Третю світову та ескалацію з боку США. Президент Білорусі погрожує всім "противникам" різкою відповіддю на будь-яке вторгнення на територію його країни. Також він заявив, що США підштовхують Україну до атак на інфраструктуру Білорусі.