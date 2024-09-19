На одном уровне с "ДНР": Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Украиной

По словам президента Беларуси, Минск регулярно якобы помогает с украинскими детьми и принимает их на лечение. Несмотря на готовность наладить отношения с Киевом, от сотрудничества с "ДНР" он не откажется.

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Беларусь готова сотрудничать с Украиной точно так же, как это делает с так называемой "Донецкой народной республикой". Об этом заявил президент Александр Лукашенко во время встречи с "главой "ДНР" Денисом Пушилиным, передает "БЕЛта".

По его словам, он получает разные намеки, в том числе со стороны Запада о том, что сотрудничество Минска и Донецка обидит Украину, однако глава Беларуси так не считает и выдвинул собственное предположение.

"Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с "Донецкой республикой". Мы деток ваших всегда принимаем сюда на лечение, отдых. Они очень довольны. Правда, меня чуть в суд какой-то не затащили, что мы воруем, оказывается, ваших детей. Ну так я предложил и Украине, и американцам: пожалуйста, приезжайте, найдите хоть одного уворованного ребенка. Это не наши принципы", — заявил Александр Лукашенко.

В результате, продолжает президент Беларуси, Минск готов дальше сотрудничать с "ДНР" и считает, что в такой способ не нарушает никаких международных норм. По его мнению, он работает во имя людей.

"Есть проблема в строительстве у вас — мы будем вас поддерживать и помогать. Есть у вас проблема кого-то лечить, образование получить — мы готовы с вами сотрудничать. Абсолютно на таких принципах готовы сотрудничать и с Украиной. Поэтому не надо тут на нас накатывать, наваливать. Мы люди миролюбивые. В основе наших дружбы и сотрудничества — только мир", — подытожил Александр Лукашенко.

Напомним, 17 сентября сообщалось, что Александр Лукашенко заговорил о Третьей мировой и эскалации со стороны США. Президент Беларуси угрожает всем "противникам" резким ответом на любое вторжение на территорию его страны. Также он заявил, что США подталкивают Украину к атакам на инфраструктуру Беларуси.