"Плюнь на ту Россию": Лукашенко заявил о предложении Запада о переходе на сторону Украины

Политики Запада якобы предлагали президенту Беларуси Александру Лукашенко "наплевать" на Россию и позволить НАТО встать на границе Смоленской области. Он заверил, что отказался от 99% предложений.

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Беларусь получала предложения от политиков Запада, в которых говорилось об отказе от сотрудничества с РФ и о вступлении в войну на стороне Украины. В таком случае страны НАТО будто бы могли добраться сразу до российских границ в Смоленской области. Тем временем Беларусь занимается трудным делом — разворачивается с Запада на Восток и находится в процессе полной переориентации. О предложениях, полученных от западных политиков, президент Александр Лукашенко заявил на "Республиканском педагогическом совете", который состоялся 27 августа. Основные тезисы главы белорусского государства опубликовали на президентском портале.

Лукашенко прибыл на педсовет, чтобы пообщаться на тему набора абитуриентов в университеты Беларуси. При этом он решил коснуться политических вопросов и отметил, что Беларусь находится в сложнейшей ситуации. Главная задача — уберечь любой ценой "суверенность и независимость". Политику приходится решать эти вопросы и отвечать, среди прочего, на предложения Запада. По его словам, были предложения "отвернуться от РФ", где-то — отступить, где-то — освободить, и вступить в боевые действия на стороне Украины.

"Нам сейчас советуют: "Давай здесь отступи, там освободи". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России", — процитировал белорусский президент слова возможных западных собеседников.

Лукашенко объяснил согражданам, что получает предложения разного характера от разных политиков. Президент Беларуси заверил, что от почти всех предложений отказался.

"Мне сегодня вносят предложения со всех сторон, которые мы принять не можем на 99%", — сказал он.

Отметим, заявления Лукашенко прозвучали на 21 день прорыва в Курской области, который начался 6 августа. В первые дни прорыва российские милитарные блогеры обвинили белорусского президента, что он не просто так отвел войска от украинской границы. Причина таких действий — якобы сговор с Украиной: это дало возможность высвободить подразделения для атаки вглубь РФ. После этого президент активизировался. Сначала появилось заявление об украинском дроне в воздушном пространстве Беларуси. Потом — перебросили чуть ли не трети белорусской армии обратно к границе. В итоге Лукашенко начал угрожать, что нажмет "красную кнопку" для ядерного удара.

Напоминаем, 26 августа появилось заявление президент РФ Владимира Путина, в котором он говорил о подготовке экономики и назвал год, до которого готов воевать. Между тем глава Кремля поговорил с премьер-министром Индии Нарендра Моди.