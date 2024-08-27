"Плюнь на ту Росію": Лукашенко заявив про пропозицію Заходу про перехід на бік України

Політики Заходу начебто пропонували президенту Білорусі Олександру Лукашенку "наплювати" на Росію та дозволити НАТО стати на кордоні Смоленської області. Він запевнив, що відмовився від 99% пропозицій.

Related video

Білорусь отримувала пропозиції від політків Заходу, у яких ішлося про відмову від співпраці з РФ і про вступ у війну на боці України. У такому разі країни НАТО начебто могли б дістатись відразу до російських кордонів у Смоленській області. Тим часом Білорусь займається важкою справою — розвертається з Заходу на Схід і перебуває у процесі повної переорієнтації. Про пропозиції, отримані від західних політиків, президент Олександр Лукашенко заявив на "Республіканській педагогічній раді", яка відбулась 27 серпня. Основні тези глави білоруської держави опублікували на президентському порталі.

Лукашенко прибув на педраду, щоб поспілкуватись щодо проблем із набором абітурієнтів в університети Білорусі. Водночас він вирішив торкнутися політичних питань і наголосив, що Білорусь перебуває у надскладній ситуації. Головне завдання — вберегти за будь-яку ціну "суверенність та незалежність". Політику доводиться розв'язувати ці питання та відповідати, серед іншого, на пропозиції Заходу. З його слів, були пропозиції "відвернутись від РФ", десь — відступити, десь — звільнити, та вступити у бойові дії на боці України.

"Нам зараз радять: "Давай тут відступи, там звільни". Починаючи звідси і закінчуючи: "Та плюнь ти на цю Росію, та відвернися ти від цієї Росії. Давай воюватимеш з Україною проти Росії", — процитував білоруський президент слова можливих західних співрозмовників.

Тим часом Лукашенко запевнив співгромадян, що отримує пропозиції різного характеру від різних політиків. Президент Білорусі запевнив, що від майже усіх пропозицій відмовився.

"Мені сьогодні вносять пропозиції з усіх сторін, які ми прийняти не можемо на 99%", — сказав він.

Зазначимо, заяви Лукашенка пролунали на 21-й день прориву в Курській області, який почався 6 серпня. У перші дні прориву російські мілітарні блогери звинуватили білоруського президента, що він не просто так відвів війська від українського кордону. Причина таких дій — начебто змова з Україною: це дало можливість вивільнити підрозділи для атаки вглиб РФ. Після цього активізувався. Спершу з'явилась поява українського дрона у повітряному просторі Білорусі. У відповідь почалось перекидання ледь не третини білоруського війська назад до кордону. Після цього Лукашенко почав грозити, що натисне "червону кнопку" для ядерного удару.

Нагадуємо, 26 серпня з'явилась заява президент РФ Володимира Путіна, у якій він говорив про підготовку економіки і назвав рік, до якого готовий воювати. Тим часом відбулася розмова очільника Кремля з прем'єр-міністром Індії ​Нарендра Моді, який нещодавно спілкувався з Зеленським.