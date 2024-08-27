Обговорювали висновки з візиту до України: Нарендра Моді знову поговорив із Путіним

Прем'єр-міністр Індії розповів, що обговорював із російським президентом свій нещодавній візит до України.

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Нарендра Моді, який відвідав Україну 23 серпня, поговорив телефоном із Володимиром Путіним. Про це він написав у Х (Twitter) загалом описавши, про що розмовляв з російським президентом.

Російська сторона також повідомила, про що розмовляли Путін та Моді.

Нарендра Моді заявив, що обговорював з Путіним заходи щодо подальшого зміцнення особливого та привілейованого стратегічного партнерства.

Пост Нарендри Моді Фото: Скриншот

"Обмінялися точками зору на російсько-український конфлікт і своїми висновками з недавнього візиту до України. Підтвердили тверду відданість Індії підтримці якнайшвидшого, міцнішого та мирного врегулювання конфлікту", — коротко зазначив Моді.

У Кремля повідомили, що прем'єр Індії розповів про свій нещодавній візит до Києва і зазначили, що Моді хоче зробити внесок у врегулювання ситуації в Україні. Також обговорювали такі питання:

Путін дав принципову оцінку деструктивної лінії київської влади та їх західних покровителів.

Лідери обговорили питання співробітництва у торговельно-економічній сфері.

Моді готовий взяти участь у саміті БРІКС у Казані у жовтні.

Також у Кремлі повідомили, що Путін у розмові з Моді виклав ключові російські підходи щодо шляхів вирішення конфлікту в Україні.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах прокоментували візит Нарендри Моді до Києва, зазначивши, що вітають дипломатичні зусилля Індії, якщо це "відповідає баченню президента Зеленського щодо справедливого світу".