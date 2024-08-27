Обсуждали выводы из визита в Украину: Нарендра Моди снова поговорил с Путиным

Премьер-министр Индии рассказал, что обсуждал с российским президентом свой недавний визит в Украину.

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Нарендра Моди, который посетил Украину 23 августа, поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Об этом он написал в Х (Twitter) в общих чертах описав, о чем беседовал с российским президентом.

Российская сторона также сообщила, о чем разговаривали Путин и Моди.

Нарендра Моди заявил, что обсуждал с Путиным меры по дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства.

Пост Нарендры Моди Фото: Скриншот

"Обменялись точками зрения на российско-украинский конфликт и своими выводами из недавнего визита в Украину. Подтвердили твердую приверженность Индии поддержке скорейшего, прочного и мирного урегулирования конфликта", — коротко отметил Моди.

В Кремля сообщили, что премьер Индии рассказал о своем недавнем визите в Киев и отметили, что Моди хочет внести вклад в урегулирование ситуации в Украине. Также обсуждали такие вопросы:

Путин дал принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей.

Лидеры обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Моди готов принять участие в саммите БРИКС в Казани в октябре.

Также в Кремле сообщили, что Путин в беседе с Моди изложил ключевые российские подходы в отношении путей решения конфликта в Украине.

Напомним, в Соединенных Штатах прокомментировали визит Нарендры Моди в Киев, отметив, что приветствуют дипломатические усилия Индии, если это "соответствует видению президента Зеленского относительно справедливого мира".