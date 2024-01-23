Наступ з Білорусі. Як Путін і Лукашенко формують анти-НАТО для війни в Європі

Білорусь пішла на зміну воєнної доктрини, щоб синхронізувати свої документи з Росією. Відтепер країни стануть союзниками, повʼязаними спільними бойовими діями та ядерним озброєнням. Фокус розбирався, чого чекати Україні від таких змін та чи можливо нове вторгнення з території Білорусі

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Влада Білорусі розробляє нову редакцію воєнної доктрини, до якої вже додано питання застосування тактичного ядерного озброєння та зобовʼязання перед її союзниками. Про новий документ говорять вже певний час, але точних строків, коли її буде представлено та затверджено, поки немає. Відомо лишень, що ухвалювати документ мають Всебілоруські народні збори – консультативний орган, що діє в Білорусі паралельно з парламентом.

Наразі відомо, що нова редакція воєнної доктрини Білорусі стане більшою — в проєкті нової доктрини — 6 глав і 14 розділів проти 5 глав і 10 розділів – в чинному документі, що діє з 2016 року.

Лукашенко збільшує армію Білорусі та зобовʼязується воювати із союзниками, в разі нападу на них їхніх ворогів Фото: 24 Канал

"У воєнній доктрині збережеться те положення, яке передбачає, що напад на будь-яку союзну нам державу вважатиметься нападом на Республіку Білорусь. Плюс у цьому розділі будуть закріплені основи нашого ставлення до миротворчої діяльності під егідою міжнародних безпекових організацій, таких як ООН і ОДКБ. Ми наразі беремо участь у цій діяльності. І для того, щоб юридично закріпити ці речі, правильніше це буде прописати у Воєнній доктрині", — розповів начальник інформаційно-аналітичного управління Генштабу Збройних сил Білорусі Артем Буторін.

Разом з тим, в міністерстві оборони Білорусі запевняють, що готові до співпраці у військовій сфері з державами НАТО, але за умови "припинення ними агресивної риторики"

Анти-НАТО Путіна та Лукашенка

Необхідність в зміні воєнної доктрини виникла через розміщення на території Білорусі російського тактичного озброєння, яке самопроголошений президент Олександр Лукашенко назвав національним здобутком. За його словами, ця зброя стане відповіддю на потенційну агресію з боку західних сусідів — членів НАТО. У червні 2023 року Лукашенко повідомив про створення нового Південного оперативного командування, що діятиме саме проти Польщі, Литви та Латвії. Приблизно в той же час РФ завезла на територію республіки своє тактичне ядерне озброєння, про розміщення якого було домовлено раніше. Цікаво, але від того часу, білоруський політик більше не відзначався скандальними заявами та погрозами західним країнам.

Найбільші навчання НАТО від часів "холодної війни"

За словами аналітиків, нова активізація Лукашенка пояснюється відповіддю на навчання НАТО — Steadfast Defender, що розпочинаються цими днями. Вже анонсовано, що ці навчання стануть найбільшими від закінчення "Холодної війни". Участь в них візьмуть понад 90 тис. військовослужбовців країн-членів НАТО. За сценарієм, вони відпрацьовуватимуть ймовірний напад Росії на територію країн Балтії. Зауважимо, що попередні наймасштабніші навчання Альянсу пройшли в 1988 році, тоді в них взяло участь 125 тис. військових.

"Лукашенко набагато хитріше, ніж це здається. Його реакція є відповіддю на початок масштабних навчань НАТО, що мають розпочатися вже ближчими днями. Так Лукашенко хоче показати, що ймовірна ескалація призведе до застосування тактичного ядерного озброєння. Тому рішення про взяття союзницьких зобовʼязань разом із розміщенням тактичного ядерного озброєння є спільною системою стримування, яку будують Москва та Мінськ. Наголошую, саме на тактичному рівні, на стратегічному рівні ядерне озброєння націлено на США та Велику Британію", — говорить Фокусу військовий експерт Олег Старіков.

НАТО проводить військові навчання Steadfast Defender, які є наймасштабнішими з 1988 року Фото: NATO

Військовий експерт Олег Жданов називає такі погрози від Лукашенка великою політичною виставою, щоб показати Заходу, що вони готові до застосування тактичного ядерного озброєння.

"На кожні загрози з боку РФ НАТО реагує дзеркально. Наприклад, при загрозі нападу на країни Балтії проводяться військові навчання, найбільші з моменту закінчення Холодної війни, у них візьмуть участь понад 90 тис. військових. А ось на загрозу ядерного озброєння в Білорусі було проведено лише незначні командно-штабні навчання Альянсу. Можна зробити висновок, що на Заході добре обізнані в цій ситуації", — зазначає експерт у розмові з Фокусом.

Чи воюватиме білоруська армія в Україні?

Норма нової воєнної доктрини Білорусі, що напад на союзників буде вважатися нападом на неї, повторює статтю 5 Вашингтонського договору НАТО: у разі, якщо будь-яка з держав–членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападом на них усіх і вживатимуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу. Єдиним союзником Білорусі є Росія, з якою створено наддержавне утворення — Союзна держава. На території Білорусі розгорнуто регіональне угруповання військ РФ та РБ зі спільним командуванням.

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну білоруська армія відмовлялася бути залученою до бойових дій. Не вдалося переконати її і зараз, про що розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"У залученні безпосередньо білоруської армії до агресивної загарбницької війни проти України, сухопутних операцій Путін не дійшов", — говорив Юсов в ефірі телемарафону.

Наразі на кордоні Білорусі з Україну знаходиться 1 800 військовослужбовців Фото: Flickr

Кремль уже тривалий час використовує Білорусь для відволікання українських сил, резервів, для створення додаткових точок напруги.

Треба дочекатися фінальної редакції нової воєнної доктрини Білорусі, але вже зараз, схоже, у Путіна зʼявилась можливість залучити білоруських військових до війни в Україні. Умовний обстріл території Бєлгородської чи Курської областей в Кремлі можуть офіційно визнати нападом на територію РФ, що, зі свого боку, має викликати відповідь Білорусі.

Проте, за словами Олега Жданова, не варто чекати від Білорусі відповіді на кшталт зобовʼязань 5 статті НАТО. Він переконує, що таке формулювання є не більше, ніж формальною фразою для офіційного документа. "З появою ядерного озброєння у Білорусі зʼявилася необхідність внесення змін до воєнної доктрини. Це стандартна формальна фраза, для документів такого рівня та характеру. Тобто якщо союзники за нас, то й ми за союзників. Путін уже давно будує своє анти-НАТО на базі ОДКБ, проводять постійні наради, спільні навчання", — говорить експерт.

Яка вірогідність вторгнення з Білорусі

Наприкінці 2023 року моніторинговий проєкт "Беларускі гаюн" зазначав початок будівництва нового військового містечка за 50 км від кордону з Україною. За даними каналу, військове містечко готуються будувати на базі покинутих дитячих таборів "Чайка", "Огонек", "Галактика", "Литейщик" та "Лесная поляна" в урочищі біля села Нова Буда. Очікується, що там будуть розміщенні військові підрозділи, що входять до Південного оперативного командування Білорусі.

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За інформацією командувача Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, на території Білорусі наразі перебуває близько 1 800 військовослужбовців РФ. При цьому, на північному напрямку противник створив та утримує угруповання загальною чисельністю близько 20 тисяч осіб. Згідно з офіційними даними, чисельність Збройних сил Білорусі складає 75 тис. осіб, з яких близько 20 тис. — цивільні. Від початку російського вторгнення в Україну у 2022 році білоруська армія знаходиться в стані постійних навчань. Умовних 50 тис. військовослужбовців неабияке посилення для російської армії, але завдати клопоту Силам оборони України вони здатні.

Завдяки Путіну Лукашенко отримав тактичне ядерне озброяння та відповідальність перед Заходом за його розміщення Фото: РБК

"Так Путін дає сигнал, що готовий діяти до кінця. Білорусь вже давно втратила статус субʼєктності та перетворилась на російську губернію, тому там робитимуть все, що потрібно буде Путіну. Загроза наступу з території Білорусі на Україну нікуди не зникає, але в них зараз немає такого масштабу, як це було у 2022 році. На півночі у нас побудована своя "лінія Маннергейма", проведено щільне мінування. Єдиний варіант маневрування — це використання доріг, як діяти проти таких дій противника ми дуже добре знаємо. Тому можна говорити, що коефіцієнт вірогідності наступу з Білорусі невисокий", — пояснює Фокусу військовий аналітик Петро Черник.

За словами Олега Жданова, наразі Лукашенко хоче підвищити свій міжнародний статус, показати, що він тепер у розширеному клубі країн, що мають ядерне озброєння. Зі свого боку, Кремль показує, що він здатен забезпечувати таким озброєнням своїх союзників. Проте Олег Старіков нагадує, що досі незрозуміло, чи є у Лукашенка ключі до використання тактичного ядерного озброєння, яке розмістив Путін. За Договором про нерозповсюдження ядерного озброєння, таке пряме передавання заборонене, але допускається розміщення без права використання.

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