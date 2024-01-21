Нова доктрина: Мінськ заявив, що розцінюватиме напад на своїх союзників як агресію проти себе

Про це заявив начальник інформаційно-аналітичного управління Генштабу Збройних сил Білорусі Артем Буторін. Він зазначив, що таке положення є в новій Воєнній доктрині.

Related video

Білорусь внесла зміни до своєї Воєнної доктрини. І тепер розглядатиме напад на своїх союзників як напад на свою територію. Про це заявив начальник інформаційно-аналітичного управління Генштабу Збройних сил Білорусії Артем Буторін в ефірі телеканалу СТВ.

Концепцію національної безпеки Білорусі обговорюватимуть і ухвалюватимуть на Всебілоруських народних зборах. Там же розглянуть і Воєнну доктрину, минула редакція якої датується 2016 роком.

На сайті телеканалу СТВ зазначають, що саме у Воєнній доктрині закріплюють "колективне ставлення до питань війни та миру". І воно нібито залишається незмінним, але хоч тепер доктрина носитиме адресний характер, тобто там будуть названі "джерела загроз", але водночас "ворогів там відшукати не вийде".

Віктор Хренін, міністр оборони Білорусі заявив, що "Республіка Білорусь до жодного народу не ставиться як до свого ворога незалежно від дій урядів цих держав".

"У проєкті доктрини ми говоримо, що Республіка Білорусь відкрита до співпраці у військовій сфері з будь-якими державами. Зокрема, і державами НАТО — ми готові відновити прагматичний діалог за умови припинення ними агресивної риторики і дій щодо нас", — заявив Хренін.

Якщо раніше в доктрині було п'ять класифікацій військових конфліктів, у які Білорусь може бути втягнута, то тепер їх дві: "міждержавний і міжкоаліційний".

Артем Буторін, начальник інформаційно-аналітичного управління Генштабу Збройних сил Білорусі Фото: Белсат

Артем Буторін, начальник інформаційно-аналітичного управління Генерального штабу Збройних Сил Білорусі, який працював і над попередньою редакцією доктрини, розповів, що буде в ній прописано:

Про ядерну зброю

"Ми у Воєнній доктрині доводимо до міжнародної спільноти наше ставлення, що поява на нашій території ядерної зброї є вимушеним заходом. І це захід стратегічного стримування. Тобто вона спрямована на запобігання конфліктам, а не на застосування її для досягнення якихось наших "агресивних" цілей, які нам якось навіть, може, намагаються наші опоненти приписувати. Що стосується порядку застосування ядерної зброї, то це не предмет Воєнної доктрини. Воєнна доктрина закріплює загальне ставлення до цього. А порядок застосування — це предмет нижчих статутних документів, документів військового планування. Але вони мають, як правило, грифований характер. І в жодній державі ви не знайдете у відкритому доступі таких документів", — сказав Буторін.

Про союзників

"Ціла окрема глава з'явиться в нашій Воєнній доктрині, де будуть зібрані воєдино всі ті положення, які на сьогоднішній день закріплені в міжнародних договорах, які ми ратифікували з нашими союзниками. І, зокрема, в рамках міжнародних організацій".

"У Воєнній доктрині збережеться те положення, яке передбачає, що напад на будь-яку союзну нам державу вважатиметься нападом на Республіку Білорусь. Плюс у цьому розділі будуть закріплені основи нашого ставлення до миротворчої діяльності під егідою міжнародних безпекових організацій, таких як ООН і ОДКБ. Ми наразі беремо участь у цій діяльності. І для того щоб юридично закріпити ці речі, правильніше це буде прописати у Воєнній доктрині", — зазначив Буторін.

Про збереження миру і незалежність

"На чолі кута — збереження миру, а значить, і життя незалежної, суверенної країни. Виходячи з цього головного завдання, формуються інші, ухвалюються рішення і на вищому рівні, робиться все, і навіть більше, щоб не допустити можливості практично реалізувати прописане у військових інструкціях на випадок "якщо". Ось і вся генеральна лінія, якою білорусам потрібно акуратно йти за тим, хто знає шлях і відчуває момент", — заявив Буторін.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко охарактеризував ядерну зброю, яку в Білорусі розмістила РФ, як "національну" або "власну".

За словами Лукашенка, отримані з Москви ракети можуть бути спрямовані проти Польщі, яку він звинуватив у плануванні вторгнення на територію Білорусі. Президент зазначив, що гарантії, надані йому в 1990-х роках, були "розтоптані" і "порушені", що змусило Білорусь повернути ядерну зброю на свою територію.