Можуть спрямувати проти Польщі: Лукашенко заявив, що Путін "подарував" йому ядерні ракети

За словами білоруського політика Олександра Лукашенка, гарантії, надані йому в 1990-х роках, було "розтоптано" і "порушено" і що Білорусь змушена повернути ядерну зброю на свою територію.

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Білорусь безоплатно отримала тактичні ядерні ракети комплексу "Іскандер" від Росії за рахунок своїх фінансових ресурсів. Про це заявив білоруський політик Олександр Лукашенко під час візиту на автомобільний завод у Мінській області, якого цитує "РИА Новости".

"Треба сказати спасибі росіянам: вони нам дуже допомогли минулого року. Я навіть не кажу тут про ядерну зброю, яка всіх поставила на місце... Ми у росіян за їхні гроші, — щоправда, ми платимо їм за іншими рахунками, — отримали такі комплекси, як "Іскандер", — сказав білоруський лідер.

Глава Білорусі зазначив, що застосування тактичних комплексів і ядерних ракет обов'язково передбачає суворе дотримання певного протоколу. Крім того, активація цих озброєнь вимагає отримання резолюцій від кількох високопоставлених чиновників.

У березні 2023 року Лукашенко вже охарактеризував тактичні ядерні ракети, які Володимир Путін передбачав розмістити в Білорусі, як "національні" або "власні".

"І не треба говорити, ось, тільки будуть зберігати, це не наша зброя. Це наша зброя, яка сприятиме суверенітету і незалежності", — сказав Лукашенко. Він додав, що віддав розпорядження відновити майданчики, на яких розміщувалися ракети з ядерними боєголовками, а слідом за тактичною ядерною зброєю в разі потреби Білорусь може отримати і стратегічну. "Ми ні перед чим не зупинимося, захищаючи свої країни, свої народи", — сказав Лукашенко.

За словами Лукашенка, отримані з Москви ракети можуть бути спрямовані проти Польщі, яку він звинуватив у плануванні вторгнення на територію Білорусі. Президент зазначив, що гарантії, надані йому в 1990-х роках, були "розтоптані" і "порушені", що змусило Білорусь повернути ядерну зброю на свою територію.

На початку 2023 року президент Росії Володимир Путін анонсував початок будівництва сховищ для тактичного ядерного озброєння в Білорусі, а також запланував переобладнання білоруських Військово-повітряних сил для використання ракет системи "Іскандер". Це рішення було представлено як відповідь на постачання Україні снарядів зі збідненим ураном, які, на думку Путіна, мають певний стосунок до ядерних технологій.

Нагадаємо, що Росія розгортає ядерну зброю в Білорусі поруч із кордонами НАТО, щоб змусити Альянс припинити військову підтримку України.

Також керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що РФ знімає утилізовані ядерні боєголовки для "Точки-У" і ядерні боєголовки для "Точки-У", які перебувають на складах "Росатома", і передає їх у Білорусь.