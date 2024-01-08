РФ розміщує ядерную зброю у Білорусі поблизу кордонів НАТО, — WSJ

Розвідка Міноборни США підтверджує правдивість заяв очільника Кремля про відправку ядерної зброї до Білорусі.

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Росія розгортає ядерну зброю в Білорусі поруч із кордонами НАТО, щоб змусити Альянс припинити військову підтримку України. Про це пише видання The Wall Street Journal.

Заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що Росія завершила розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, які дехто вважав блефом, можуть відповідати дійсності.

Принаймні радник з національної безпеки США Джейк Салліван й раніше заявляв, що голова РФ Володимир Путін почав "вживати заходів для розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі". А у липні 2023 року розвідувальне управління Міністерства оборони США повідомило, що "немає підстав сумніватися" у заявах Володимира Путіна про відправку ядерної зброї до Білорусі.

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Наразі у США вже називають "вірогідного кандидата" для виконання "нової місії Білорусі з ядерного обміну з Росією".

Так, Федерація американських вчених (Federation of American Scientists, FAS) проаналізувала розвідувальні дані з відкритих джерел, зокрема, відеоматеріали Міністерства оборони Білорусі, і дійшла висновку, що військовий аеродром, розташований у місті Ліда Гродненської області Білорусі і є тим самим пунктом.

"Авіабаза, що розташована за 40 кілометрів від литовського кордону, те єдине крило білоруських ВПС, оснащене літаками Су-25, є найбільш вірогідним кандидатом на виконання нової місії Білорусі з "ядерного обміну" з Росією", — пише WSJ.

Видання підкреслює, що заява Лукашенка з'явилася в той час, коли Росія посилює свої погрози на адресу Заходу.

Як Росія лякає НАТО

Нещодавно очільник Кремля Володимир Путін заявив, що "будуть проблеми" з Фінляндією після того, як НАТО "втягнуло" Гельсінкі до НАТО.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв своєю чергою казав, що Польща є "ворогом", який може втратити свою державність.

Також, за словами заступника голови Радбезу РФ, уперше виникла реальна ймовірність початку Третьої світової війни. На його думку, Київ усе ж отримає гроші від США, але після цього Байден програє на президентських виборах, а Україна розпадеться.

"Провокаційний ядерний крок Путіна в Білорусі є нагадуванням про те, що стоїть на кону в Україні", — наголошують у WSJ.

Також у РФ заявляли, що в планах є захоплення нових українських територій, серед яких — Київ, Одеса та Миколаїв.