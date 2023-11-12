"Одеса, Миколаїв, Київ": Медведєв дав зрозуміти, що в планах Москви — захоплення нових територій

Експрезидент РФ відреагував на слова західних експертів про те, що Україна могла б приєднатися до НАТО без тимчасово окупованих територій.

Related video

Експрезидент РФ і заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв дав зрозуміти, що в планах Москви — захоплення нових українських територій. Про це він написав у себе в Telegram.

"Колишні чиновники НАТО акуратно прокидають нові ідейки щодо України. Мовляв, треба її прийняти в Альянс, але без Криму і Донбасу. Отже, ці території вже точно не Україна в їхньому розумінні. Непогано, але важливо йти далі. Треба визнати, що і Одеса, і Миколаїв, і Київ, і практично все інше — ніяка не Україна", — заявив Медведєв.

Так експрезидент РФ, імовірно, відреагував на висловлювання деяких західних політиків про те, що Україна могла б вступити до НАТО до того, як поверне тимчасово окуповані РФ території.

Зокрема, подібне допускав колишній генсек Альянсу Андерс Фог Расмуссен. Він запропонував виключити з угоди про вступ до Альянсу українські території, які сьогодні контролює РФ, щоб вступ України до НАТО не призвів до прямої війни блоку з Росією. Колишній урядовець пригадав прецедент із Західною Німеччиною, яка вступила до НАТО 1955 року без Східної Німеччини.

За інформацією Тhe Guardian, Расмуссен наполягав, що "план часткового членства України не символізуватиме заморожування конфлікту, а натомість означатиме рішучість попередити Росію, що вона не може перешкодити Україні приєднатися до західного оборонного Альянсу.

Нагадаємо, вступ України до НАТО без тимчасово окупованих територій офіційний Київ вважає неприйнятним. За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, ніхто із західних партнерів таку формулу не пропонує.

Фокус писав 10 листопада, що Альянс розраховує на прогрес ЗСУ у боротьбі з російськими загарбниками, однак боротьба буде складною. За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, війна непередбачувана, тому необхідно бути готовим до будь-яких сценаріїв.

Також Фокус писав 7 листопада, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО призупинили участь у договорі 1990-го року про обмеження звичайних видів озброєнь у Європі після виходу РФ.