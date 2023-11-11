Ексгенсек НАТО запропонував Україні вступити в Альянс без окупованих територій

Андерс Фог Расмуссен переконаний, що "часткове членство" в НАТО дало б чіткий сигнал Росії про те, що вона не може перешкодити Україні стати країною-учасницею військового Альянсу.

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Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висунув пропозицію про вступ України до Північноатлантичного альянсу, але без тимчасово окупованих Росією територій. На думку колишнього керівника Альянсу, питання про членство України в ньому не може бути знову відкладено на наступний рік. Про це 11 листопада пише видання The Guardian.

Расмуссен переконаний, що "план часткового членства" України не символізуватиме заморожування конфлікту, а, навпаки, означатиме рішучість попередити Росію про те, що вона не може перешкоджати вступу її до оборонного Альянсу.

"Настав час зробити наступний крок і направити Україні запрошення про вступ до НАТО. Нам потрібна нова архітектура європейської безпеки, в якій Україна перебуватиме в самому серці оборонного Альянсу", — заявив Расмуссен.

Колишній генсек зазначив, що виключення зі складу НАТО території, яка тимчасово належить РФ, знизить загрозу російсько-натовського конфлікту.

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"Абсолютна довіра до гарантій за статтею 5 утримає Росію від нападів на українську територію в межах НАТО і, таким чином, звільнить українські сили для відправлення на лінію фронту. Щоб зробити статтю 5 надійною, необхідно дати Росії чіткий сигнал, що будь-яке порушення території НАТО буде зустріте відповіддю", — підкреслив Расмуссен.

Він додав, що, крім усього іншого, українська сторона отримала б перевагу у вигляді безпольотної зони для російської авіації та ракет, які пролітають над українськими містами.

Аргументуючи свою позицію Расмуссен нагадав про наявний прецедент. Йдеться про західну Німеччину, яка частково вступила в НАТО 1955 року без НДР, і п'ята стаття поширювалася на її територію, але не на територію східної Німеччини.

Загалом Расмуссен визначив три основні причини, через які Україні має бути запропоновано членство в НАТО:

вступ України до Північноатлантичного Альянсу послужить оплотом проти все ще агресивної Росії;

усунення так званих "сірих зон", які слугують спокусою для Володимира Путіна для нападу;

українська армія зараз є найбільш загартованою в боях армією в Європі та може слугувати прикладом для інших європейських держав.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 10 листопада заявив, що Альянс розраховує на прогрес ЗСУ в боротьбі з російськими загарбниками, однак є розуміння, що боротьба буде складною. За його словами, війна непередбачувана, тому необхідно бути готовим до будь-яких сценаріїв.