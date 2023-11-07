Пережиток минулого: Лавров заявив, що НАТО "надірветься" контролювати всю планету

Глава російської дипломатії вважає, що Північноатлантичний альянс запустив по всьому світу "свої щупальця", однак усім нав'язувати свою гегемонію НАТО не зможе, оскільки "часи вже не ті".

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 6 листопада заявив, що Північноатлантичний альянс — це "пережиток минулого", тому йому не під силу "нав'язати свою гегемонію" по всій планеті. Відео з відповідною заявою опублікувала пресслужба МЗС Росії.

Глава російської дипломатії вважає, що існування НАТО як військової організації нині не актуальне, оскільки Альянс створювався як інструмент протидії впливу Радянського Союзу. Але оскільки СРСР так само як і Варшавського договору не існує, сенс такого альянсу зник.

"Яке майбутнє у НАТО? Донедавна вони з гордістю говорили, що вони не агресивний блок, а виключно оборонний альянс, який застосовує силу виключно для захисту території своїх країн-членів. Два роки тому на саміті в Мадриді і влітку цього року на саміті у Вільнюсі все це відразу змінилося", — сказав Лавров.

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За його словами, нещодавно в НАТО заявили про глобальну відповідальність країн-учасниць за безпеку на всій планеті, що дає привід Альянсу "поширювати щупальця", проте забезпечити глобальну безпеку, зазначив російський міністр, у НАТО не вийде.

"НАТО — це агресивний блок. Вони стверджували, що вони не агресивний блок, а захищають свою територію. Зараз уже про це ніхто не говорить, вони свої "щупальця" поширюють по всій планеті. Сумно. Але думаю, що вони надірвуться. Не можна так нахабно і настирливо всім нав'язувати свою гегемонію, часи вже не ті", — підкреслив Лавров.

Раніше повідомлялося, що Польща і країни Балтії зміцнюють оборону і свої позиції стримування на східному фланзі, включно із захистом спірного Сувалкського коридору. Як заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, у географічному плані країни Балтії залишаються найуразливішою територією НАТО, що вимагає вжиття конкретних заходів для забезпечення безпеки.