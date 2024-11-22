ЗС РФ окупували село на Донеччині та просунулися в Торецьку та Кураховому, — DeepState (мапа)

У Генеральному штабі підтвердили інформацію про те, що росіяни штурмували українські позиції біля Торецька, а також 26 разів атакували на Курахівському напрямку. Інформації щодо окупації Дальнього в Генштабі не коментували.

Російські окупаційні війська захопили село Дальнє Покровського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Дальнє", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Дальнє наразі перебуває у червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

село Дальнє Фото: Скриншот

Крім того, за даними експертів DeepState, ворог просунувся у Торецьку та Кураховому.

В останньому зведенні генерального штабу ЗСУ зазначалось, що окупаційні війська п’ять разів атакували позиції українських підрозділів біля Торецька та Щербинівки, а також намагався прорватись на Курахівському напрямку.

"На Курахівському напрямку ворог здійснив 26 спроб прорвати нашу оборону поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки. Шістнадцять боєзіткнень завершено, ще десять – досі продовжуються", — йшлося у повідомленні.

Інформації щодо окупації Дального на момент публікації матеріалу в Генштабі не коментували.

Крім того, за словами аналітиків DeepState, російські війська мають успіхи біля Золотої Ниви, Пустинки, Селидового, Трудового та Антонівки.

Нагадаємо, 20 листопада в DeepState повідомили, що ЗС РФ окупували Нову Іллінку та просунулись в Торецьку.

16 листопада ЗС РФ окупували село Максимівка Волноваського району Донецької області.