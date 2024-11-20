ЗС РФ окупували Нову Іллінку та просунулись в Торецьку, — DeepState (мапа)

В Генштабі ЗСУ підтвердили, що російські війська вісім разів штурмували позиції ЗСУ на Торецькому напрямку, проте окупацію Нової Іллінки наразі не коментували.

Російські окупаційні війська захопили Нову Іллінку Покровського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Нову Іллінку", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Нова Іллінка наразі перебуває у червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Нова Іллінка на мапі Фото: Скриншот

Крім того, за даними експертів DeepState, ворог просунувся біля Дальнього, Антонівки, Пустинки та в Торецьку.

Водночас в останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ зазначалось, що на Покровському напрямку загарбник впродовж дня здійснив 37 штурмових і наступальних дій.

"Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Променю, Лисівки, Петрівки, Даченського, Миролюбівки, Новоторецького, Юр’ївки, Пустинки та Пушкіного. Чотири боєзіткнення на напрямку ще тривають", — йдеться у повідомленні.

В Генштабі також наголосили, що Стара Миколаївка та Олександропіль були атаковані КАБами.

Щодо просування ворожих військ, то в Генштабі повідомили, що окупанти вісім разів штурмували у районах Торецька, Дружби та Щербинівки.

"Противник успіху не мав. Триває одне боєзіткнення в Торецьку", — йдеться у повідомленні.

Інформації щодо захоплення Нової Іллінки в Генштабі на момент публікації матеріалу не коментували.

Нагадаємо, 16 листопада ЗС РФ окупували село Максимівка Волноваського району Донецької області.

15 листопада в DeepState повідомили, що ЗС РФ захопили Рівнопіль та штурмують села поблизу.