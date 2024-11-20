ВС РФ оккупировали Новую Ильинку и продвинулись в Торецке, — DeepState (карта)

В Генштабе ВСУ подтвердили, что российские войска восемь раз штурмовали позиции ВСУ на Торецком направлении, однако оккупацию Новой Ильинки пока не комментировали.

Российские оккупационные войска захватили Новую Ильинку Покровского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Новую Ильинку", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Новая Ильинка сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Новая Ильинка на карте Фото: Скриншот

Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся возле Дальнего, Антоновки, Пустынки и в Торецке.

В то же время в последней сводке Генерального штаба ВСУ отмечалось, что на Покровском направлении захватчик в течение дня совершил 37 штурмовых и наступательных действий.

"Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Луча, Лисовки, Петровки, Даченского, Миролюбовки, Новоторецкого, Юрьевки, Пустынки и Пушкино. Четыре боестолкновения на направлении еще продолжаются", — говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что Старая Николаевка и Александрополь были атакованы КАБами.

Что касается продвижения вражеских войск, то в Генштабе сообщили, что оккупанты восемь раз штурмовали в районах Торецка, Дружбы и Щербиновки.

"Противник успеха не имел. Продолжается одно боестолкновение в Торецке", — говорится в сообщении.

Информацию о захвате Новой Ильинки в Генштабе на момент публикации материала не комментировали.

Напомним, 16 ноября ВС РФ оккупировали село Максимовка Волновахского района Донецкой области.

15 ноября в DeepState сообщили, что ВС РФ захватили Ровнополь и штурмуют села поблизости.