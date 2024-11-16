ВС РФ оккупировали еще одно село в Донецкой области, — DeepState (карта)
В Генштабе ВСУ сообщили о боях на Покровском, Кураховском и Веремеевском направлениях, но информацию о возможной оккупации Максимовки не комментировали.
Российские оккупационные войска захватили село Максимовка Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.
"Враг оккупировал Максимовку", — говорится в сообщении.
Аналитики также внесли изменения в карту боев. Максимовка сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.
Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся возле 9 населенных пунктов, а именно:
- Берестового;
- Клещеевка;
- Андреевки;
- Новоалексеевки;
- Новоселидовки;
- Елизаветовки;
- Ровнополь;
- в Сотницком Казачке;
- в Новой Ильинке.
В то же время в последней сводке Генерального штаба информации об оккупации Максимовки не было. Там лишь сообщили, что на Кураховском направлении захватчики атаковали 34 раза вблизи Берестков, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего и Антоновки.
А также рассказали о боях вблизи Трудового, Ровнополя и Новодаровки.
"Ситуация контролируемая", — коротко резюмировали в Генштабе.
Напомним, 15 ноября в DeepState сообщили, что ВС РФ захватили Ровнополь и штурмуют села поблизости.
14 ноября аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ вошли в Купянск и оккупировали еще одно село в Донецкой области.