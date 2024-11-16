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Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

ВС РФ оккупировали еще одно село в Донецкой области, — DeepState (карта)

ВС РФ
Фото: Из открытых источников | ВС РФ (иллюстративное фото)

В Генштабе ВСУ сообщили о боях на Покровском, Кураховском и Веремеевском направлениях, но информацию о возможной оккупации Максимовки не комментировали.

Российские оккупационные войска захватили село Максимовка Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Максимовку", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Максимовка сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

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Максимовка
Фото: Скриншот

Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся возле 9 населенных пунктов, а именно:

  • Берестового;
  • Клещеевка;
  • Андреевки;
  • Новоалексеевки;
  • Новоселидовки;
  • Елизаветовки;
  • Ровнополь;
  • в Сотницком Казачке;
  • в Новой Ильинке.

В то же время в последней сводке Генерального штаба информации об оккупации Максимовки не было. Там лишь сообщили, что на Кураховском направлении захватчики атаковали 34 раза вблизи Берестков, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего и Антоновки.

А также рассказали о боях вблизи Трудового, Ровнополя и Новодаровки.

"Ситуация контролируемая", — коротко резюмировали в Генштабе.

Напомним, 15 ноября в DeepState сообщили, что ВС РФ захватили Ровнополь и штурмуют села поблизости.

14 ноября аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ вошли в Купянск и оккупировали еще одно село в Донецкой области.